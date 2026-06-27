Vozinha, mesaj sublim pentru România şi Joao Paulo!

La prima participare, echipa Capului Verde a ajuns în 16-imi la Cupa Mondială, reuşind o calificare istorică, după ce a acumulat 3 puncte în grupa H.

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În ultimul meci al grupei H, echipa la care evoluează şi Joao Paulo de la FCSB, a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0. În primele două meciuri, Capul Verde a remizat cu Spania, scor 0-0, şi cu Uruguay, scor 2-2.

La finalul partidei, Vozinha a dat şi câteva declaraţii în exclusivitate pentru Antena 1. El i-a urat succes în Europa şi în campionat colegului de la naţională, Joao Paulo.

Totodată, el şi-a reamintit de România, o ţară pe care o cunoaşte bine, mai ales că mulţi prieteni de-ai săi au evoluat în Liga 1. Mai mult, chiar şi el a evoluat în Republica Monldova, la Zimbru Chișinău, în perioada 2015–2016.

“Îi urez noroc şi sper să se califice mai departe (n.red- Conference League).