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Vozinha, mesaj sublim pentru România şi Joao Paulo!

Radu Constantin Publicat: 27 iunie 2026, 10:59

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Vozinha, mesaj sublim pentru România şi Joao Paulo!
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La prima participare, echipa Capului Verde a ajuns în 16-imi la Cupa Mondială, reuşind o calificare istorică, după ce a acumulat 3 puncte în grupa H.

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În ultimul meci al grupei H, echipa la care evoluează şi Joao Paulo de la FCSB, a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0. În primele două meciuri, Capul Verde a remizat cu Spania, scor 0-0, şi cu Uruguay, scor 2-2.

La finalul partidei, Vozinha a dat şi câteva declaraţii în exclusivitate pentru Antena 1. El i-a urat succes în Europa şi în campionat colegului de la naţională, Joao Paulo.

Totodată, el şi-a reamintit de România, o ţară pe care o cunoaşte bine, mai ales că mulţi prieteni de-ai săi au evoluat în Liga 1. Mai mult, chiar şi el a evoluat în Republica Monldova, la Zimbru Chișinău, în perioada 2015–2016.

“Îi urez noroc şi sper să se califice mai departe (n.red- Conference League). 

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Ştiu foarte multe lucrui legate de România. Am jucat în Moldova. Am fost acolo de multe ori. Fernando Varela a jucat şi el… înainte, Kay, Nuno Rocha. Sunt mulţi fotbalişti buni, o competiţie bună.

Îi urez succes lui Joao Paulo”, a declarat Vozinha.

Capul Verde, cu mama portarului Vozinha în tribune, va juca în 16-imi cu campioana mondială en-titre Argentina.

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