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Joao Paulo, în extaz după ce Capul Verde a scris istorie la Mondial: “Multe emoţii”. Mesaj pentru fanii FCSB

Alex Masgras Publicat: 27 iunie 2026, 8:25

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Joao Paulo, în extaz după ce Capul Verde a scris istorie la Mondial: Multe emoţii. Mesaj pentru fanii FCSB

Joao Paulo, după ce a scris istorie cu Capul Verde la Cupa Mondială / Antena Sport

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Joao Paulo, jucătorul celor de la FCSB, a scris istorie alături de naţionala Capului Verde, după ce debutanta de la Cupa Mondială s-a calificat în 16-imile de finală ale competiţiei. În ultima etapă, Capul Verde a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0, şi a încheiat pe locul 2 Grupa H.

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Performanţa e istorică pentru africani, aflaţi în premieră la o Cupă Mondială. Mai mult, Capul Verde a reuşit să termine peste Uruguay în grupă, echipă care a fost eliminată din competiţie, după înfrângerea suferită în faţa Spaniei, scor 0-1.

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Joao Paulo, după ce Capul Verde s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale: “Sunt extrem de fericit”

Joao Paulo a fost integralist în meciul istoric al naţionalei ţării sale şi a primit una dintre cele mai mari note de pe teren. El a mai evoluat un sfert de oră în remiza cu Spania, din prima etapă.

La finalul acestui meci, jucătorii din Capul Verde au început sărbătoarea. În 16-imi, ei vor întâlni campioana mondială en-titre, Argentina.

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Fotbalistul celor de la FCSB a vorbit la finalul meciului despre această performanţă istorică şi a avut şi un mesaj pentru fanii roş-albaştrilor:

“Sunt foarte, foarte fericit pentru calificare, pentru ziua de azi, pentru țara mea. Sunt extrem de fericit, dar acum trebuie să muncim pentru meciul cu Argentina. Sunt foarte multe emoții după meciul de azi, dar sunt foarte fericit.

(n.r. Care este mesajul tău pentru colegii tăi de echipă? Toți colegii de la FCSB spuneau că Argentina va câștiga Cupa Mondială. Acum voi veți juca împotriva Argentinei. Trimite-le un mesaj)

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Acum vreau doar să le mulțumesc fanilor FCSB-ului și… sunt foarte, foarte fericit”, a declarat Joao Paulo, în exclusivitate pentru Antena Sport.

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