Joao Paulo, în extaz după ce Capul Verde a scris istorie la Mondial: “Multe emoţii”. Mesaj pentru fanii FCSB

Joao Paulo, după ce a scris istorie cu Capul Verde la Cupa Mondială / Antena Sport

Joao Paulo, jucătorul celor de la FCSB, a scris istorie alături de naţionala Capului Verde, după ce debutanta de la Cupa Mondială s-a calificat în 16-imile de finală ale competiţiei. În ultima etapă, Capul Verde a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0, şi a încheiat pe locul 2 Grupa H.

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Performanţa e istorică pentru africani, aflaţi în premieră la o Cupă Mondială. Mai mult, Capul Verde a reuşit să termine peste Uruguay în grupă, echipă care a fost eliminată din competiţie, după înfrângerea suferită în faţa Spaniei, scor 0-1.

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Joao Paulo, după ce Capul Verde s-a calificat în 16-imile Cupei Mondiale: “Sunt extrem de fericit”

Joao Paulo a fost integralist în meciul istoric al naţionalei ţării sale şi a primit una dintre cele mai mari note de pe teren. El a mai evoluat un sfert de oră în remiza cu Spania, din prima etapă.

La finalul acestui meci, jucătorii din Capul Verde au început sărbătoarea. În 16-imi, ei vor întâlni campioana mondială en-titre, Argentina.