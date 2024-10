Ce s-a întâmplat de fiecare dată când Barcelona a învins-o pe Bayern Munchen - Antena Sport

„O noapte minunată. Sunt foarte mulțumit de ceea ce am reuşit. Cred că am făcut un joc foarte bun ca echipă. Acesta este cel mai important lucru. Am obținut a doua victorie în Liga Campionilor. Trebuie să ne gândim la meciul de sâmbătă și să ne pregătim bine.

Acest meci ar fi putut fi o finală a Ligii Campionilor. Să putem câștiga în acest fel, în fața fanilor noștri, este cu totul special.

El Clasico pare că va fi un meci foarte bun. Este unul dintre cele mai bune din lume. Cred că ceea ce a făcut Madridul ieri și ceea ce s-a întâmplat astăzi arată că va fi un meci grozav„, a declarat Raphinha, potrivit marca.com.