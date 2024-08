Maccabi Petah Tikva - CFR Cluj LIVE SCORE (21:00). Echipa lui Dan Petrescu ţinteşte play-off-ul Conference League - Antena Sport

Maccabi Petah Tikva – CFR Cluj LIVE SCORE. Duelul dintre Maccabi Petah Tikva şi CFR Cluj, manşa tur din turul 3 preliminar al Conference League, se va disputa joi, de la ora 21:00, LIVE SCORE pe As.ro.

Georgi Asparuhov Stadium este stadionul pe care se va desfăşura manşa tur a partide Maccabi Petah Tikva – CFR Cluj, în Bulgaria.

Maccabi Petah Tikva – CFR Cluj LIVE SCORE (21:00)

Vicecampioana României a ajuns în această postură, după o victorie mare, 5-0, în deplasare, cu Neman Grodno. Maccabi Petah Tikva a ajuns în Conference League din Europa League, acolo unde a fost învinsă, cu 2-0 şi 5-0 de Braga.

Pe de altă parte, CFR vine după un eşec greu de digerat, pe teren propriu, 2-3 cu Universitatea Cluj. „Trebuie să sacrificăm meciurile din campionat. Cred că am jucat bine 40 de minute, am dominat, a fost o echipă pe teren. La pauză, am vorbit doar despre faze fixe, au egalat din fază fixă, apoi penalty.

Am avut niște ocazii incredibile la 3-2. Cred că un scor egal era normal. Am și jucat în 10 vreo 15 minute și tot am avut ocazii. Ăsta e prețul când schimbi mult”, a spus Petrescu, înainte de meciul cu israelienii.