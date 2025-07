Doi şoferi susţin că maşina lui Diogo Jota şi a fratelui său nu avea viteză. Noi mărturii în investigaţie - Antena Sport

José Azevedo s-a prezentat pe reţelele de socializare ca fiind autorul înregistrării video care arată automobilul Lamborghini în flăcări noaptea. Şoferul camionului a declarat: “Am filmat, am oprit, am încercat să ajut, dar din păcate nu am putut face nimic. Conştiinţa mea este curată. Ştiu prin ce am trecut în acea noapte, pentru că nu ştiam cine era înăuntru. Cele mai sincere condoleanţe familiei“.

În continuare, martorul a negat că maşina în care se aflau cei doi fraţi ar fi avut viteză. “Familia are cuvântul meu că nu aveau viteză. Am putut vedea marca şi culoarea maşinii când au trecut pe lângă mine. Conduceau foarte calm. Conduc pe acest drum în fiecare zi, de luni până sâmbătă.

Ştiu ce drum este şi am văzut lucruri cu adevărat scandaloase pe alte maşini, dar ei conduceau foarte calm. Era întuneric şi, în ciuda acestui fapt, am putut vedea perfect marca şi culoarea vehiculului. Mai târziu, din păcate, a avut loc accidentul“.