Anunțul momentului despre transferul lui Andrei Rațiu! O echipă de top din Bundesliga negociază mutarea - Antena Sport

“(n.r. Căpitan în premieră, cum s-a simțit?) Mă bucur că Mister a luat această decizie, sunt foarte fericit. Este o mândire enormă. M-a surprins, mi-a spus după antrenamentul de azi dimineață, nu am știut cum să reacționez. Am vorbit după cu căpitanii, mi-au spus că pentru ei e ok.

(n.r. Căpitan la Mondial, cum sună asta?) Sună bine, trebuie să luptăm și să facem rezultate, pentru a fi acolo.

(n.r. Cum te-ai simțit după meciul cu Austria? Ai fost destul de criticat) Mi-aș fi dorit să am un nivel fizic superior, anul trecut nu jucam, anul acesta am jucat la un nivel înalt, am încercat să dau totul.

(n.r. Cum sunt calculele acum?) Noi trebuie să câștigăm totul, până când matematica va spune că nu este posibil. Avem și un baraj, trebuie să ne pregătim și pentru baraj, în caz că nu se poate din grupă.

(n.r. La următoarele meciuri ale naționalei vii tot de la Rayo?) Vom vedea, vom vedea ce se întâmplă în vară. Eu am încă contract cu ei, îmi respect clubul și vom vedea, ce vor ei și ce e mai bine pentru mine, după vom lua o decizie.

(n.r. Ai vrea să rămâi în Spania?) Da, vom vedea ce se întâmplă, ce oferte vin, sau dacă reînoiesc contractul cu Rayo”, a spus Andrei Rațiu, în exclusivitate pentru AntenaSport.