Dorin Goian a spus care e, de fapt, adevărul după ce a fost acuzat că l-a jignit incalificabil pe Gigi Becali! - Antena Sport

Dorin Goian a spus care e, de fapt, adevărul după ce a fost acuzat că l-a jignit incalificabil pe Gigi Becali! Dorin Goian şi Gigi Becali / colaj Profimedia Images Dorin Goian a spus care e, de fapt, adevărul după ce a fost acuzat că l-a jignit incalificabil pe Gigi Becali! La 15 ani distanţă de la acel episod, Dorin Goian a lămurit conflictul pe care l-a avut cu patronul FCSB-ului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul internaţional român a negat că l-ar fi numit „javră” pe Gigi Becali, aşa cum patronul FCSB-ului susţinea atunci. Dorin Goian a spus care e, de fapt, adevărul după ce a fost acuzat că l-a jignit incalificabil pe Gigi Becali! „Eu să folosesc cuvântul javră față de un conducător din România, nu față de nea Gigi, față de un conducător din România… orice mi-ar fi făcut acel conducător… și față de un antrenor, nu aș fi folosit cuvântul acesta față de nimeni din fotbalul românesc. Cred că e paranoia totală”, a spus Dorin Goian pentru iamsport.ro. „Băi, zdreanțo, te va bate Dumnezeu și nu o să mai prinzi niciun minut la națională și nici la Palermo, pentru că ai vorbit despre mine și nu ai fost recunoscător”, spunea, la momentul respectiv, Gigi Becali despre Dorin Goian. Dorin Goian a explicat acum că tot scandalul a plecat de la un salariu restant pe care îl avea de încasat de la echipa lui Gigi Becali. Reclamă

Reclamă 4

„Cu clubul și nea Gigi am avut o divergență. Trebuia să îmi dea ultimul salariu. Mi se părea normal, am stat și am muncit pentru acei bani. Probabil așa a fost. ‘Ce mai are nevoie Goian dacă a plecat la Palermo?’. Nu am vrut să renunț, am jucat pentru ei, e super fair, probabil asta a fost supărarea lor.

Nevrând să îmi dea banii, i-am dat la comisii, am câștigat și mi-au virat banii în cont. Probabil asta i-a supărat foarte tare. În rest, cu ce să îi supăr? Ce aș putea să vorbesc eu de nea Gigi? Dacă vorbeam ceva de el, îți apărea”, a mai spus Dorin Goian pentru sursa citată.

Dorin Goian, şocat de ce s-a întâmplat cu Dorin Semeghin: „Cum, mă, Seme? N-am vrut să cred!”

Dorin Goian e şocat de ce s-a întâmplat cu Dorin Semeghin după ce acesta s-a lăsat de fotbal. La 45 de ani Dorin Semeghin lucrează în Anglia ca „fierar-betonist începător”.

Reclamă

Dorin Semeghin a câştigat, în urmă cu două decenii, titlul şi Cupa României în tricoul lui Dinamo. Semeghin şi-a agăţat ghetele în cui în 2017, după şase ani petrecuţi la Foresta Suceava. După retragere a plecat în Anglia şi s-a angajat în construcţii. Dorin Goian a discutat cu apropiaţi ai lui Semeghin şi a rămas bulversat. Nu îşi explică decăderea fostului fotbalist al „câinilor”. „Seme (n.r. Semeghin) era prin Londra, prin Anglia, pe undeva, din ce aflasem… Cred că lucra ceva… Avea o soră și mi-a spus cineva că lucra prin construcții, dar nu cred… (n.r. i se spune că e fierar-betonist începător). Eu n-am vrut să cred treaba asta… Cum, mă, Seme? Ce să caute Seme… (n.r. face gesturi prin care arată că nu-i vine să creadă). Eu am fost și coleg de clasă cu Semeghin. Nu-mi place să aud situația în care a ajuns un mare fotbalist. Mare fotbalist! Un talent fantastic… Deci, fundaș stânga ca Seme, care să centreze din alergare cum făcea el… Eu nu mai țin minte în țară. E trist, e trist, dar de asta e important în viață să faci lucurile cu cap și cu o oarecare măsură”, a declarat Dorin Goian pentru sursa citată mai sus.