Mesajul superb al lui Nicolae Stanciu pentru micii fani ai naţionalei, de Ziua Copilului! - Antena Sport

Nicolae Stanciu a transmis un mesaj superb pentru micuţii fani ai naţionalei, de Ziua Copilului.

Mesajul video transmis de Nicolae Stanciu a fost postat pe conturile de socializare ale echipei naţionale.

Mesajul lui Nicolae Stanciu pentru micuţii fani ai naţionalei, de Ziua Copilului

„Dragi copii, astăzi e ziua voastră şi vreau să ştiţi cât de importanţi sunteţi pentru noi. De fiecare dată când intrăm pe teren, simţim susţinerea voastră sinceră şi ne daţi putere să luptăm până la capăt.

Sunteţi micuţi, dar aveţi o inimă mare şi un impact uriaş asupra noastră, a adulţilor.

Să rămâneţi mereu veseli şi visători. Orice vis aveţi, oricât de mare vi s-ar părea, nu renunţaţi la el! Eu am fost ca voi. Am visat să joc pentru România şi, pentru că am crezut în visul meu, s-a împlinit. Aşa cum le spun fetiţelor mele, vă spun şi vouă: jucaţi-vă, râdeţi, alergaţi, fiţi buni unii cu alţii, bucuraţi-vă de copilărie. E cea mai frumoasă perioadă din viaţă!