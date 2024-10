"Am uitat cine suntem" Basarab Panduru a spus ce l-a nemulţumit la naţională, deşi România a câştigat cu 3-0! - Antena Sport

Basarab Panduru a spus ce l-a nemulţumit la naţională, deşi România a câştigat cu 3-0! „Tricolorii” au maximum de puncte după 3 etape din UEFA Nations League.

Pentru naţionala pregătită de Mircea Lucescu urmează meciul Lituania – România, care va fi marţi, 15 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„Așteptam să văd ce surprize au pregătit ciprioții. Supriza a fost că nu s-au prezentat la meci. În primele 15 minute au jucat și ei, dar apoi am văzut un joc foarte bun al nostru și nu au mai avut nicio șansă.

În repriza a doua unii au încercat să marcheze și nu au respectat anumite lucruri puse la punct de antrenor. Suntem din altă ligă, nu putem să jucăm cu Cipru, Kosovo și Lituania, suntem mai buni!

Să spunem că am fost relaxați în repriza a doua, am uitat cine suntem, am văzut 3-0 și am vrut să o luăm pe cont propriu, să marcăm noi. Rezervele au intrat în ritmul acesta și nu au făcut nimic. Nu mi-a plăcut repriza a doua, probabil că Mircea Lucescu va avea unele mesaje. Indiferent cu cine jucăm, trebuie să fim serioși”, a declarat Basarab Panduru pentru primasport.ro, după meciul Cipru – România 0-3.