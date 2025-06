Conflictul care l-ar fi lăsat pe Cîrjan în afara lotului României U21. Dezvăluirea făcută de Marica - Antena Sport

Naţionala de tineret a României se află la Europeanul de tineret, iar unul dintre jucătorii pe care Daniel Pancu i-a lăsat acasă a fost Cătălin Cîrjan, decizie care a născut controverse. După startul turneului final, Ciprian Marica a lansat o narativă care ar expune adevăratul motiv pentru care jucătorul de la Dinamo nu a rămas în Slovacia.

Cîrjan a fost unul dintre cei trei jucători excluşi din lot de Pancu, alături de Mario Tudose şi Ştefan Baiaram, care s-a accidentat.

Conflictul lui Cîrjan care ar fi contat în selecţia făcută de Pancu

Potrivit lui Ciprian Marica, anumite neînţelegeri dintre Cătălin Cîrjan şi Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, şi-ar fi spus cuvântul în alegerea făcută de Pancu. Mai mult decât atât, inclusiv între tatăl mijlocaşului de la Dinamo şi membrul din FRF ar fi existat un conflict.

“Cîrjan, într-adevăr, ar fi adus un plus. Are finețe, are ultima pasă. E un jucător care a demonstrat la Dinamo că are calitate. Problema asta apărută cu Pancu e puțin cusută cu ață albă, din câte înțeleg.

Acolo a existat un conflict între Cîrjan și domnul Stoichiță, care este conducător la FRF de mulți ani, chiar și între tatăl lui Cîrjan și domnul Stoichiță. Mai vechi.