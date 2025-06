Gigi Becali, alături de Denis Drăguş la cununia religioasă a lui Florinel Coman! Dezvăluia că îl vrea la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali s-a întreţinut mai multe minute cu Denis Drăguş la cununia religioasă a lui Florinel Coman cu Ioana Timofeciuc.

Gigi Becali a vrut să îl transfere la FCSB pe Denis Drăguş, dar atacantul naţionalei a transmis ferm că îşi doreşte să rămână în străinătate.

Drăguş mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028. El e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 3.8 milioane de euro.

“(n.r. De ce nu îţi doreşti să vii la FCSB?) Pentru că în momentul ăsta mă simt bine unde sunt, n-am avut în niciun moment gândul ăsta de a pleca. Nu sunt genul care atunci când nu merge bine să renunţ şi atunci vreau să mă impun. A fost un an greu, am fost accidentat, a fost o perioadă dificilă. Nu am discutat cu nimeni”, declara Denis Drăguş.

Becali spunea că era dispus să achite imediat 2.5 milioane de euro pe Drăguş dacă turcii de la Trabzonspor erau de acord să îl vândă.