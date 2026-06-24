Gabi Torje are încredere deplină în selecționerul Gică Hagi: „Ne poate duce la Mondial”

Gabi Torje a vorbit despre Gică Hagi, selecționerul echipei naționale a României. Fostul internațional este de părere că „Regele” poate califica prima reprezentativă la următorul Campionat Mondial.
Gică Hagi a debutat pe banca echipei naționale în luna mai, cu ocazia amicalelor cu Georgia, scor 1-1 și cu Țara Galilor, scor 2-1.
Gabi Torje crede că Gică Hagi poate duce România la Mondial
În opinia lui Gabi Torje, Gică Hagi are toate calitățile necesare pentru a face performanță la echipa națională. Fostul internațional a explicat că „Regele” a pregătit deja o mare parte din jucători, la echipa de club, lucru care poate fi un avantaj uriaș pentru noul selecționer.
“Eu cred că Gică Hagi are capacitatea necesară și tot ceea ce înseamnă experiență, ne poate duce la Mondial. Foarte mulți dintre jucători sunt crescuți de el, este un avantaj pentru noi.
Dacă mă întrebi pe mine, avem jucători, suntem peste multe echipe de la Campionatul Mondial”, a spus Gabi Torje, la Un Podcast.
După Campionatul Mondial, România va începe campania de meciuri din UEFA Nations League. Tricolorii lui Gică Hagi se află în Grupa 4 din Liga B și se va duela cu Suedia, Polonia și Bosnia.
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