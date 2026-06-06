România – Ţara Galilor LIVE TEXT (20:45). Primul meci pe teren propriu, după revenirea lui Gică Hagi la naţională

România – Ţara Galilor, al doilea meci pentru Gică Hagi după revenirea pe banca naţionalei, se va disputa azi, de la ora 20:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Partida amicală se va disputa pe stadionul din Ghencea.
România a remizat cu Georgia, scor 1-1, în meciul de debut al lui Gică Hagi, în noul mandat la naţională. Golul “tricolorilor” a fost marcat de Louis Munteanu.
România – Ţara Galilor LIVE TEXT (20:45)
Selecţionerul a apelat la un lot extins de 32 de jucători pentru cele două confruntări programate în iunie. După ce 9 fotbalişti nu au făcut deplasarea pentru partida anterioară din Georgia, înaintea jocului de pe teren propriu alţi 7 jucători au părăsit cantonamentul de la Mogoşoaia şi au intrat în vacanţă.
Astfel, pentru partida de sâmbătă seară, staff-ul tehnic nu se va putea baza pe următorii fotbalişti: Radu Drăguşin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiţă, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău şi Florin Tănase.
Dintre aceştia, Tănase nu a făcut deplasarea în Georgia. Încă de la sosirea în cantonamentul de la Mogoşoaia, el a acuzat mici probleme medicale şi, deşi s-a sperat că va fi recuperat, s-a decis menajarea acestuia la meciul cu Ţara Galilor.
România şi Ţara Galilor s-au duelat ultima dată în 1992 şi 1993, în preliminariile Campionatului Mondial 1994. “Generaţia de Aur” s-a impus cu 5-1 în tur, respectiv 2-1 în retur, calificându-se la turneul final, unde avea să ajungă până în sferturi.
Gică Hagi, înainte de România – Ţara Galilor: “Vom juca cu o echipă nouă”
Gică Hagi a lăudat Ţara Galilor, înaintea amicalului din Ghencea. “Regele” a mai dezvăluit că va miza pe un prim 11 schimbat complet, faţă de cel utilizat în amicalul cu Georgia.
“Obiectivul meu a fost să îi cunosc pe toți, ei să ne cunoască pe noi și modul în care lucrăm. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv. Sperăm că și mâine să facem un meci bun, așa cum cred eu că prima echipă care a jucat în Georgia a jucat un meci destul de bun.
Cred că atitudinea lor a fost bună, fiecare a dat tot ce a putut. La meciul 2 suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv care vine și în jumătatea adversă și în jumătatea proprie. Trebuie să fim foarte atenți la aspectul ăsta.
O să fie un meci bun, foarte interesant și sperăm să facem publicul fericit. Vom juca cu o altă echipă, total nouă, sunt și cei care au jucat mai puțin în Georgia, vor fi și ei. Am oprit în lot numai jucătorii care sunt 100%.
Vin după 25 de ani în care nu am fost la națională, cerințele sunt foarte mari, în România cred eu că e nevoie să spunem «Da, se poate», nu «Nu se poate», să-l luăm pe «nu» în brațe. Eu vreau să muncesc și să duc lucrurile înspre direcția aceasta“, a mai spus selecționerul naționalei.
Lotul României pentru meciul cu Ţara Galilor
PORTARI
Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 1/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);
FUNDAŞI
Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);
MIJLOCAŞI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);
ATACANŢI
Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
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