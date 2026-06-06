România – Ţara Galilor LIVE TEXT (20:45). Primul meci pe teren propriu, după revenirea lui Gică Hagi la naţională

România – Ţara Galilor, al doilea meci pentru Gică Hagi după revenirea pe banca naţionalei, se va disputa azi, de la ora 20:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Partida amicală se va disputa pe stadionul din Ghencea.

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România a remizat cu Georgia, scor 1-1, în meciul de debut al lui Gică Hagi, în noul mandat la naţională. Golul “tricolorilor” a fost marcat de Louis Munteanu.

România – Ţara Galilor LIVE TEXT (20:45)

Selecţionerul a apelat la un lot extins de 32 de jucători pentru cele două confruntări programate în iunie. După ce 9 fotbalişti nu au făcut deplasarea pentru partida anterioară din Georgia, înaintea jocului de pe teren propriu alţi 7 jucători au părăsit cantonamentul de la Mogoşoaia şi au intrat în vacanţă.

Astfel, pentru partida de sâmbătă seară, staff-ul tehnic nu se va putea baza pe următorii fotbalişti: Radu Drăguşin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiţă, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău şi Florin Tănase.

Dintre aceştia, Tănase nu a făcut deplasarea în Georgia. Încă de la sosirea în cantonamentul de la Mogoşoaia, el a acuzat mici probleme medicale şi, deşi s-a sperat că va fi recuperat, s-a decis menajarea acestuia la meciul cu Ţara Galilor.