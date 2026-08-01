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Dumitru Dragomir, atac necruţător la adresa lui Răzvan Burleanu şi FRF: „L-au adus pe Gică Hagi să îşi bată joc de el”

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 10:48

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Dumitru Dragomir, atac necruţător la adresa lui Răzvan Burleanu şi FRF: „L-au adus pe Gică Hagi să îşi bată joc de el

Dumitru Dragomir / Sport Pictures

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Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut un discurs dur la adresa actualei conduceri a Federaţiei Române de Fotbal. Acesta susţine că forul care conduce fotbalul românesc nu face nimic cu banii pe care îi primeşte de la FIFA şi UEFA şi nu este impresionat nici de numirea lui Gică Hagi în funcţia de selecţioner.

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Fără prea multe performanţe notabile în ultimii ani, Dragomir a făcut o comparaţie între performanţele din perioada în care el şi Mircea Sandu conduceau fotbalul românesc şi realizările federaţiei sub comanda lui Răzvan Burleanu.

Dumitru Dragomir, atac dur la adresa FRF: „Nu fac nimic”

Apoi, Dragomir a lansat un atac dur şi susţine că Gică Hagi a fost adus doar pentru ca federalii să îşi bată joc de el, fiind convins că actualul selecţioner nu poate face performanţă din cauza nivelului la care a ajuns fotbalul românesc:

„Aici am ajuns. Să dea FIFA și UEFA bani și ei (n.r. cei din fruntea FRF) să îi cheltuiască. Fără să facă nimic. Și au adus nume mari, cum l-au adus pe Gică Hagi, să își bată joc de el. (n.r. Hagi a fost adus la națională să-și bată lumea joc de el?) Păi da. Să zică ‘ia uitați, l-am adus pe Hagi. Nici el nu face nimic’. Parcă joacă Hagi”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.

Tot Dumitru Dragomir, care a fost şeful LPF timp de 17 ani, a venit acum cu un plan pentru ca fotbalul românesc să ajungă la un nivel ridicat pe plan european:

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„În loc să facă centre de copii și juniori, să finanțeze cluburile, să dea drumul la miliardarii ăștia mari, să aducă bani în contul cluburilor, să aducă jucători de valoare.

Noi nu suntem în stare să cumpărăm un jucător de 3.000.000 de euro. De vândut vindem cu 3 – 4 milioane, dar de cumpărat. Maxim, am auzit că a dat Becali 1,2 milioane de euro pe unul (n.r. pe Aymen Boutoutaou). Ca să fie clar. (n.r. Viitorul arată și mai negru față de acum?) Absolut. Până nu se pun bazele sănătoase ale unui fotbal solid, nu putem să ieșim din… (n.r. Asta cere timp, nu?) În 5 – 6 ani zbori. Hai să zic 10. Aș prinde și eu revenirea la ceea ce am fost”, a mai spus Dumitru Dragomir, care a fost preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în perioada 1996 – 2013.

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