Dan Petrescu a dat verdictul după ce l-a văzut pe Gică Hagi pe banca României: „Mi-aș dori”

Dan Petrescu, fostul component al „Generației de Aur”, a vorbit despre Gică Hagi și despre preluarea echipei naționale de către „Rege”. Fostul fundaș dreapta nu s-a ferit să vorbească la superlativ despre selecționerul României și i-a urat calificări atât la EURO 2028, cât și la Mondialul din 2030.

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Gică Hagi a debutat pe banca României la începutul lunii iunie, iar de atunci au început să apară reacții din lumea fotbalului legate de preluarea naționalei de către fostul lider al generației care i-a condus pe „tricolori” în sferturile Cupei Mondiale. Despre revenirea „Regelui” la cârma primei reprezentative a vorbit și Dan Petrescu, fostul său coleg de vestiar.

Gică Hagi are votul de încredere din partea lui Dan Petrescu

Revenit în lumea fotbalului după o pauză provocată de probleme de sănătate, „Bursucul” l-a catalogat pe selecționerul României drept cea mai bună variantă care ar fi putut exista. Petrescu a mai spus că vrea să îl vadă pe Hagi calificat la următoarele două turnee finale, antrenorul de 61 de ani fiind însuși optimist cu privire la viitor.

„Avem cel mai bun antrenor posibil. E cel mai mare jucător din istoria României și mi-aș dori să ajungă și cel mai mare antrenor al României, adică să califice România și la EURO, și la Mondial.

Acum rămâne de văzut dacă și jucătorii îl vor ajuta pe Gică, m-am întâlnit cu el și la meciuri și e foarte optimist„, a declarat „Bursucul”, potrivit sport.ro.