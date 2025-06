Gică Popescu a luat în vizor un tricolor după Austria - România 2-1: "Mă îndoiesc că asta i se cere!" - Antena Sport

Gică Popescu a oferit prima reacție după Austria – România 2-1. Expertul Antena 1 a criticat un tricolor, pentru prestația acestuia din cadrul partidei de la Viena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Austria și România a putut fi urmărit în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Gregoritsch, Sabitzer și Tănase au fost marcatorii partidei jucate pe Ernst Happel.

Gică Popescu l-a luat în vizor pe Andrei Rațiu, după Austria – România 2-1

Jucătorul criticat de Gică Popescu este Andrei Rațiu. În opinia expertului Antena 1, fundașul de la Rayo Vallecano a avut mai multe „probleme de poziționare”, fapt care le-a permis adversarilor să construiască fără mai probleme în flancul drept al apărării tricolore.

De asemenea, Gică Popescu a vorbit și despre tactica lui Mircea Lucescu și s-a declarat dezamăgit de faptul că tricolorii au avut o așezare defensivă și în a doua parte a duelului de la Viena.

“(n.r. A fost o diferență mare pe teren) Cred că am făcut unul dintre cele mai proaste meciuri din ultima perioadă. O primă repriză în care nu am existat. Ne-am aștezat defensiv, 4-1-4-1, Chiricheș în fața fundașilor. Am rezistat până în minutul 41, problemele au început să apară încă din minutul 33, au avut mai multe ocazii. Simțeam deja că vine acest gol.