Ianis Hagi este în extaz şi trece prin momente speciale: "Am visat la momentul ăsta. E cea mai mare mândrie!" - Antena Sport

Reclamă

„Am visat momentul ăsta de când am dat prima oară cu piciorul într-o minge. Am știut că, dacă voi ajunge fotbalist, cea mai mare mândrie ar fi să îmbrac tricoul naționalei, iar cea mai mare bucurie – să reprezint România la un turneu final.

Acum 5 ani am primit această responsabilitate și am îmbrăcat tricoul României pentru prima dată, iar astăzi sunt calificat cu echipa națională la Campionatul European. Realitatea bate visul.

Reclamă

Le mulțumim celor care au crezut în noi și generațiilor anterioare care ne-au arătat drumul spre astfel de performanțe. Ne întâlnim marți pe Arena Națională, apoi ne vedem în Germania. Mergem la Euro, România!„, a fost mesajul postat de Ianis Hagi pe reţelele sociale.

Reclamă

Postarea lui Ianis a adunat peste 5.000 de aprecieri în primul sfert de oră. Mesajul lui Gică Hagi, după ce Ianis Hagi a marcat golul victoriei cu Israel Gică Hagi a trăit la intensitate maximă partida dintre Israel şi România, câştigată de „tricolori” cu 2-1. Ianis Hagi, fiul său, a marcat golul victoriei, iar România revine la un turneu final după o pauză de 8 ani. Liderul Generaţiei de Aur s-a declarat extrem de fericit după calificarea la Campionatul European organizat de Germania vara viitoare şi a felicitat jucătorii şi staff-ul pentru această performanţă: „Copiii merită totul! Ei să vorbească, ei au făcut asta! Fotbaliștii României, staff-ul României… Ei merită toate felicitările, vorbiți cu ei, lăudați-i pe ei! E momentul lor. Bravo lor! Vă mulțumesc pentru felicitările pentru Ianis. Doamne ajută! Hai, România!”, a declarat Gică Hagi, potrivit prosport.ro. Nici Kira Hagi nu putea rata momentul în care fratele ei a fost decisiv pentru calificarea României la EURO 2024. ”Te iubesc, Ianis Hagi!”, a fost mesajul, în limba engleză, postat pe InstaStory de fiica lui Gică Hagi. Reclamă