OFICIAL | România a coborât în clasamentul FIFA! Pe ce loc se află "tricolorii" lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Mircea Lucescu nu le mai permite tricolorilor să asculte manele înaintea meciurilor

Selecţionerul Mircea Lucescu (79 de ani) a anunţat că a interzis manelele în vestiar înaintea meciurilor echipei naţionale. “Il Luce” a explicat că, înaintea jocurilor, tricolorii au nevoie de reflecţie.

“Eu, dincolo de entuziasm, am nevoie de rațiune, de gândire, de disponibilitate. N-am nevoie doar de lucruri din astea, emoționale, cu manele și cu toate astea, care să ridice spiritul echipei.

Eu am nevoie ca ei să gândească! Am interzis înainte de meci toate astea. Consider că, înainte de meci, ai nevoie de un minut de liniște, eventual să te rogi, dar nu de zgomot. Eu așa am fost obișnuit.

Trebuie să stai și să te gândești la ce înseamnă meciul, nu poți să intri pe teren doar pe un fond de «îi mâncăm», că apar greșelile. Vreau să schimb din emoțional în rațional”, a declarat Mircea Lucescu pentru digisport.ro.