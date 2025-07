"O mişcare dezastruoasă". Englezii, verdict despre viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham: "Ar fi cel mai logic" - Antena Sport

La aceasta s-a adăugat disconfortul de a juca într-o linie defensivă avansată. Dragusin nu este cel mai rapid fundaș și pare mult mai potrivit pentru un rol defensiv tradițional. Per total, decizia lui Drăgusin de a o refuza pe Bayern München în favoarea lui Tottenham pare să fi fost o mișcare dezastruoasă” , au notat englezii de la spurs-web.com.

Englezii au oferit un verdict despre viitorul lui Radu Drăguşin la Tottenham. Aceştia au transmis faptul că internaţionalul român ar trebui păstrat în lotul lui Spurs, pentru a vedea cum se descurcă sub comanda noului tehnician, Thomas Frank.

“I-ar putea atribui un rol mai potrivit stilului său de joc. Lui Franck îi place să atace, dar nu cu orice preț. Folosește trei fundași centrali și Drăgușin ar trebui să aibă mai puțină presiune, cu și fără minge. Nici Spurs se pare că nu va mai construi exclusiv din defensivă.

El a ajuns la Spurs pentru puțin peste 20 de milioane de lire sterline, dar din cauza prestațiilor slabe și a lipsei timpului de joc atunci când Cristian Romero și Micky van de Ven nu au fost accidentați, Tottenham ar înregistra o pierdere.

Ar fi o afacere proastă, având în vedere că are doar 23 de ani și mai are cinci ani de contract. Cel mai logic ar fi să i se mai dea o șansă sub conducerea lui Frank, ca să vedem dacă își poate îmbunătăți jocul. În cazul în care Drăgușin continuă să nu dea rezultate, el poate fi vândut în ianuarie”, au mai notat englezii.