Ion Marin, discurs dur după ce România U19 a fost învinsă de Spania U19: "Ceea ce vă voi spune o să vă supere..." - Antena Sport

Ion Marin a avut un discurs dur, după ce România U19 a fost învinsă de Spania U19, în al doilea meci de la EURO 2025. Selecţionerul s-a plâns de arbitrajul partidei disputate la Voluntari.

Ion Marin a declarat că România U19 ar fi trebuit să primească un penalty şi a avut, de asemenea, şi un gol anulat în mod eronat. La scorul de 1-1, David Barbu reuşise să marcheze, însă reuşita acestuia a fost anulată pe motiv de ofsaid. Partida nu a beneficiat însă de VAR.

Ion Marin, discurs dur după ce România U19 a fost învinsă de Spania U19

Ion Marin speră ca România U19 să învingă Danemarca U19, în ultimul meci din grupă, pentru a se califica astfel în semifinalele turneului final.

“Scorul pare sever, pentru că am făcut o mare gafă în primele minute şi am primit gol foarte repede. Am reuşit să egalăm. Ceea ce vă voi spune o să vă supere, dar am avut 11 metri clar, gol valabil anulat. Să mă ierte Dumnezeu, dar când joci împotriva Spaniei şi ţi se anulează două posibilităţi de a înscrie, e destul de dificil. Am întâlnit o echipă foarte bună. Sper final au controlat jocul, dar am avut şi noi şansele noastre.

Pe unele le-am ratat, pe altele le-am tras afară. Echipa a jucat, nu am fost cu nimic mai prejos. Rămâne, vrem nu vrem, să ne batem pentru locul doi, în ultima rundă, cu Danemarca. Am apucat să văd o parte din meci, Muntenegru a dat tot ce a putut cu noi, azi au fost prăbuşiţi. Aşa vor fi probabil şi cu Spania, vor face golaveraj cu ei.