Luis Diaz, după ce Columbia a dominat clar România pe Wanda Metropolitano: "România este o echipă foarte, foarte mare" - Antena Sport

România este o echipă foarte, foarte mare. A demonstrat în repriza a doua că are jucători buni, a făcut o repriză foarte bună. Şi noi am coborât nivelul şi nu trebuia să facem asta. Dar am făcut ce trebuia, am câştigat, ceea ce e cel mai important”, a declarat Luis Diaz, pentru AntenaSport.

Nicolae Stanciu: „Trebuie să recunoaştem că au fost superiori şi au meritat victoria”

Nicolae Stanciu a declarat, marţi seară, că meciul cu selecţionata Columbiei a fost unul plăcut pentru spectatori, dar columbienii au fost superiori şi au meritat victoria, cu 3-2.

„A fost un meci plăcut, mă bucur că au fost mulţi fani în tribune. Trebuie să recunoaştem că au fost superiori şi au meritat victoria. Cred că până la urmă şi acest amical şi cel cu irlanda ne-au adus momente bune, iar pe cele proaste le vom corecta până la Euro-2024.

Sper ca pe viitor să arătăm la fel ca ei, să ne închegăm cât mai bine. Cred că am făcut lucruri bune de când a venit Mister. Le mulţumim românilor că au venit la meci”, a declarat Stanciu.

Naţionala României a fost învinsă de Columbia, scor 3-2, într-un meci de pregătire pentru Euro-2024. În primul meci amical, disputat la Bucureşti, România a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1.

„A fost un test foarte util. Şi mi l-am dorit, aşa cum am spus şi înaintea jocului. Este o echipă completă. Are forţă, viteză, tehnică şi cultură tactică pentru că au jucători care joacă în Europa. E o forţă, nu întâmplător au câştigat împotriva Germaniei, Spaniei şi Braziliei. Asta am vrut, să ne chinuie puţin. Am primit răspunsuri la întrebările pe care le aveam. Am folosit aceste două jocuri din toate punctele de vedere ca nişte teste. Statistica ne-a spus că nici Brazilia, nici Spania şi nic Germania nu au tras pe poarta Columbiei mai mult de 3 ori. Noi am tras de 4 ori”, a spus şi Edi Iordănescu, pentru Antena Sport.

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...