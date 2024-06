Mircea Sandu, reacţie tranşantă despre Gică Hagi: "Am greşit că l-am pus selecţioner! Ce experienţă avea?" - Antena Sport

Mircea Sandu, reacţie tranşantă despre Gică Hagi Gică Hagi / Profimedia Images Mircea Sandu a oferit o reacţie tranşantă despre Gică Hagi. Fostul preşedinte FRF a transmis că a greşit atunci când a decis să-l aducă pe poziţia de selecţioner pe „Rege”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gică Hagi a fost selecţionerul României pentru o scurtă perioadă de timp, în 2001. „Regele” a stat pe banca României la barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2002, pierdut de „tricolori” cu Slovenia. Mircea Sandu, reacţie tranşantă despre Gică Hagi Mircea Sandu a transmis că a cedat presiunii publice, atunci când a ales să-l pună selecţioner pe Gică Hagi. Acesta susţine că a făcut o greşeală, dat fiind faptul că „Regele” nu avea experienţă ca antrenor, fiind tocmai retras din activitate. „Eu pe Gică Hagi am greșit că l-am pus (n.r. – selecționer). Am greșit! El ce experiență avea atunci? Eu l-am susținut foarte tare pe Gică, l-am iubit, l-am apreciat, am colaborat extraordinar de bine în teren. Se vedea, avea calitate excepțională. Reclamă

Reclamă 4

A fost o presiune mare a presei atunci, l-am chemat, am stat de vorbă cu el, a venit cu Giovanni (n.r. – Becali) pentru că era reprezentat de Giovanni și Victor. Au venit la mine acasă, totul bine și frumos, am dat drumul la treabă! Eu aș fi vrut să continui, pentru că-i dădeam o posibilitate să facă el, de la început, tot ce era de făcut. Nu ne-am înțeles și atunci am renunțat”, a declarat Mircea Sandu, conform orangesport.ro.

Gică Hagi, pronostic uriaș pentru naționala României la EURO 2024

Gică Hagi a oferit un pronostic uriaș pentru naționala României la EURO 2024! „Regele” este de părere că tricolorii lui Edi Iordănescu își vor câștiga primele două meciuri de la turneul final din Germania.

Hagi a făcut referire la partidele cu Ucraina (17 iunie) și cu Belgia (22 iunie). De asemenea, în grupa de la EURO, România se va duela și cu Slovacia, pe data de 26 iunie.

„Întăresc încă o dată ideea pe care o am. Avem o echipă foarte talentată, nu degeaba am ajuns și la Campionatul European, avem încredere mare, cred că trebuie să alerge de două ori mai mult fără minge, fotbal cu mingea știu. Dacă vor sta bine în teren pot face rezultate surprinzătoare, am încredere că vor trece de grupe și vor face ce au făcut la U21 (n.r. – naționala României U21 a ajuns în semifinalele Euro 2019), cam acolo cred că se va întâmpla, cred că o să câștige primele două meciuri”, a spus Gică Hagi.