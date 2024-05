"Cred că o să câștige primele două meciuri" Gică Hagi, pronostic uriaș pentru naționala României la EURO 2024! - Antena Sport

Gică Hagi, pronostic uriaș pentru naționala României la EURO 2024! Gică Hagi, în timpul unui meci / Profimedia Gică Hagi a oferit un pronostic uriaș pentru naționala României la EURO 2024! „Regele” este de părere că tricolorii lui Edi Iordănescu își vor câștiga primele două meciuri de la turneul final din Germania. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Hagi a făcut referire la partidele cu Ucraina (17 iunie) și cu Belgia (22 iunie). De asemenea, în grupa de la EURO, România se va duela și cu Slovacia, pe data de 26 iunie. Gică Hagi, pronostic uriaș pentru naționala României la EURO 2024! După meciul de adio al Generației de Aur, Gică Hagi a vorbit și despre elevii lui Edi Iordănescu, dar și despre turneul final din Germania. „Regele” a lansat un pronostic uriaș și este de părere că România le poate învinge pe Ucraina și Belgia, pentru a obține calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. „Întăresc încă o dată ideea pe care o am. Avem o echipă foarte talentată, nu degeaba am ajuns și la Campionatul European, avem încredere mare, cred că trebuie să alerge de două ori mai mult fără minge, fotbal cu mingea știu. Reclamă

Dacă vor sta bine în teren pot face rezultate surprinzătoare, am încredere că vor trece de grupe și vor face ce au făcut la U21 (n.r. – naționala României U21 a ajuns în semifinalele Euro 2019), cam acolo cred că se va întâmpla, cred că o să câștige primele două meciuri”, a spus Gică Hagi.

Gică Hagi, cu lacrimi în ochi după meciul de adio al Generaţiei de Aur

Gică Hagi a vorbit vizibil emoţionat după meciul de adio al „Generaţiei de Aur”, câştigat cu 3-2 în faţa Stelelor Lumii, conduse de Jose Mourinho, pe Arena Naţională, cu o asistenţă record de 54.967 de spectatori.

„Noi am jucat fotbal pentru suporteri, așa cum am jucat întotdeauna! Până la urmă publicul a fost iar langa noi, ne-au susținut mereu performanțele și e greu pentru noi să uităm asta. Am văzut foarte mulți copii în tribună, asta inseamnă că noi am făcut ceva, înseamnă că lumea nu ne uită.

De fotbal e ușor să vorbești, e mai greu să-l joci. Chiar dacă mulți suntem antrenori, a fost o zi bună pentru noi și trebuie să folosim aceste lucruri. De vină sunt mămica și tăticu că m-au adus pe lume și mi-au dat acest har. Au fost mai blânzi adversarii, Maicon e ceva de n-am văzut, zici că joacă și acum fotbal! Toți vor să câștige! Aici au fost foarte mulți campioni, toți am fost campioni, dar vârsta își spune cuvântul!”, a spus Hagi.

