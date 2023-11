Primele imagini cu Marcel Ciolacu în cantonamentul naţionalei! Cadoul primit de premierul României de la Răzvan Burleanu - Antena Sport

Reclamă

România – Elveţia, ultimul meci din preliminariile pentru EURO 2024, este marţi, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Florinel Coman, discurs războinic înainte de România – Elveţia

Florinel Coman a avut un discurs războinic înainte de România – Elveţia. Marele meci cu Elveţia e marţi, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

România s-a calificat la EURO 2024, după ce a învins Israel î Ungaria, scor 2-1. Tricolorii lui Edi Iordănescu vor să termine grupa pe primul loc. Iar pentru a îndeplini acest obiectiv nu trebuie să piardă cu Elveţia. Înaintea marelui meci de pe Arena Naţională, România se află pe primul loc în clasament, cu 19 puncte. Elveţia este pe locul al doilea, cu 17 puncte. Un rezultat pozitiv al României cu Elveţia ar asigura tricolorilor locul în urna a doua la tragerea la sorţi.

„Au fost două zile excelente pe care le-am petrecut împreună. Ne-am bucurat pentru această realizare şi suntem foarte mândri de noi.

Toată lumea a pus câte o piesă, ne-am distrat, am vorbit. A fost altfel pentru că am avut o masă în care am stat cu toţii până la final şi am reuşit să ne detaşăm puţin.

Cu siguranţă este un lucru foarte bun pentru ţară, pentru jucători, pentru fotbalul intern. sper ca pe viitor să se întâmple de mai multe ori lucrul acesta.

Am intrat greu în meci, au fost acele minute în care ne-au dominat, au început mai tare. Sincer, credeam în adâncul sufletului că putem întoarce şi nu prea m-am gândit la eşec. (cu cine ai vorbit prima oară) Cu familia am vorbit. Cu soţia, cu copilul. Înseamnă enorm, este un vis devenit realitate. De mic mă gândeam să ajung la un turneu final cu naţionala. Mă bucur că sunt aici, mă bucur că am pus umărul la această calificare şi sper ca la Campionatul European să facem o performanţă bună. (naţionala de tineret din 2019) Se leagă între ele, ne bucurăm că majoritatea de la acel turneu final am făcut pasul la echipa mare şi am reuşit o calificare şi cu acest grup. (n.r. meciul cu Elveţia) Ne gândim la victorie, este normal, mai ales că vin românii să ne susţină. Vom juca pentru ei, va fi o atmosferă incendiară, aşa că este clar că plecăm doar să luăm 3 puncte. (cum veţi sărbători) Vom vedea, nu ştiu. Va veni de la sine. Ar însemna foarte mult, vă daţi seama. De la început, nu toată lumea a avut încredere în noi, dar noi am rămas pe poziţii. Am crezut în noi, am crezut în visul nostru. Am crezut în acest grup că poate să învingă şi iată că s-a întâmplat„, a spus Florinel Coman.