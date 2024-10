Primul jucător de care s-a interesat Mircea Lucescu, după ce România U21 s-a calificat la EURO 2025! Daniel Pancu a făcut anunţul - Antena Sport

Primul jucător de care s-a interesat Mircea Lucescu, după ce România U21 s-a calificat la EURO 2025 Mircea Lucescu/ Profimedia Primul jucător de care s-a interesat Mircea Lucescu, după ce România U21 s-a calificat la EURO 2025, este Umit Akdag. Daniel Pancu a transmis că selecţionerul l-a întrebat de situaţia fundaşului român, plecat de 11 ani în Turcia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Umi Akdag încă nu este hotărât la ce echipă naţională de seniori să evolueze, ţinând cont că are şi cetăţenie turcă. Fundaşul central a marcat un gol în victoria României U21, cu Elveţia U21, victorie care le-a asigurat „tricolorilor” calificarea la EURO 2025. Primul jucător de care s-a interesat Mircea Lucescu, după ce România U21 s-a calificat la EURO 2025 Daniel Pancu s-a declarat bucuros de faptul că a reuşit să-l convingă pe Akdag să evolueze la naţionala României U21. Acesta a dezvăluit că şi Mircea Lucescu s-a interesat de situaţia sa, ţinând cont că acesta nu este încă pe deplin hotărât să reprezinte România şi la nivel de seniori. Pancu s-a declarat convins că Lucescu se va implica şi îl va contacta personal şi pe Ajdag, pentru a-l convinge să joace pentru România. În prezent, fundaşul central născut în Bucureşti, dar care trăieşte în Turcia de 11 ani, evoluează la Toulouse, în Ligue 1. „Nea Mircea m-a întrebat despre Umit. El a fost cu noi până aici, vrea să joace până la EURO, are mâna la inimă la imn, dar nu știu după. Reclamă

E prea la cald să spunem că va alege să joace pentru naționala mare a României. Eu am vorbit cu el, am o relație foarte bună cu el, i-am spus că nu are nicio presiune din partea mea, doar să vină să se bucure alăture de noi.

Cel mai mare câștig e venirea lui Akdag, mai ales că și Matei Ilie a fost accidentat mult timp, abia revenit. Poate că un merit mic l-am avut și eu, să-l facă să vină cu inima deschisă.

Probabil că-l va suna și nea Mircea. Nu știu de turci, știu doar că familia lui încă deține casa în care el s-a născut la București”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Umit Akdag a vorbit despre prima reprezentativă, după golul marcat în România U21 – Elveția U21 Umit Akdag a vorbit despre prima reprezentativă, după golul marcat în România U21 – Elveția U21. Jucătorul cu origini turcești a fost convocat pentru prima oară în lotul „tricolorilor”. La finalul meciului, fundașul naționalei de tineret a fost întrebat de jurnaliști despre posibilitatea sa de a ajunge la prima reprezentativă a României. Akdag s-a eschivat şi le-a mărturisit că nu s-a gândit momentan la acest lucru. De asemenea, fotbalistul în vârstă de 21 de ani a transmis că nu și-ar dori să joace în campionatul României. „Încă mai are putere (n.r. Daniel Pancu), nu poți să îl ții, dar am încercat și eu. Chiar așa e, prima dată când am venit nu mă așteptam la acest nivel. Și prima echipă joacă foarte bine acum, la EURO au demonstrat. Da trebuie să fim mai respectați. O să arătăm că suntem mai bun decât credeți. Avem calitate foarte mare. Să marchezi e altceva, e frumos, cu stadionul plin, le mulțumim fanilor. Vrem să ieșim din grupă. Știm că avem o echipă bună, vrem să mergem cât de departe putem. Nu vreau să mă gândesc la asta (n.r. la naționala de seniori a României), sunt fericit, am dat gol, ne-am calificat. Acum nu cred, să fiu sincer, nu! Știu că și în România e un campionat bun, dar am obiective mai mari”, a declarat Umit Akdag.

