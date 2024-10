Umit Akdag a vorbit despre prima reprezentativă, după golul marcat în România U21 – Elveția U21: „Nu mă așteptam la acest nivel” - Antena Sport

Umit Akdag a vorbit despre prima reprezentativă, după golul marcat în România U21 – Elveția U21. Jucătorul cu origini turcești a fost convocat pentru prima oară în lotul „tricolorilor”. Fundaşul lui Toulouse a reușit să înscrie primul său gol pentru România. România U21 este calificată la EURO U21 2025, după victoria clară, scor 3-1, din meciul cu Elveţia U21. Partida din Giulești a fost în format live text, pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul român cu origini turcești a fost cel care a stabilit scorul final, după ce Ianis Stoca a reușit o dublă. Golul marcat de Umit Akdag la scurt timp după ce elvețienii reușiseră să reducă din diferență. Naţionala Elveţiei U21 a marcat fiind în inferioritate numerică, după ce Luca Jaquez a văzut cartonașul roşu. La aceeaşi fază, selecţionerul României, Daniel Pancu a fost eliminat. Tot cartonaşul roşu l-a văzut şi Vladislav Blănuţă, care se afla în afara terenului.

Umit Akdag a vorbit despre prima reprezentativă, după golul marcat în România U21 – Elveția U21 3-1

La finalul meciului, fundașul naționalei de tineret a fost întrebat de jurnaliști despre posibilitatea sa de a ajunge la prima reprezentativă a României. Akdag s-a eschivat şi le-a mărturisit că nu s-a gândit momentan la acest lucru. De asemenea, fotbalistul în vârstă de 21 de ani a transmis că nu și-ar dori să joace în campionatul României.

„Încă mai are putere (n.r. Daniel Pancu), nu poți să îl ții, dar am încercat și eu. Chiar așa e, prima dată când am venit nu mă așteptam la acest nivel. Și prima echipă joacă foarte bine acum, la EURO au demonstrat. Da trebuie să fim mai respectați. O să arătăm că suntem mai bun decât credeți. Avem calitate foarte mare.

Să marchezi e altceva, e frumos, cu stadionul plin, le mulțumim fanilor. Vrem să ieșim din grupă. Știm că avem o echipă bună, vrem să mergem cât de departe putem. Nu vreau să mă gândesc la asta (n.r. la naționala de seniori a României), sunt fericit, am dat gol, ne-am calificat. Acum nu cred, să fiu sincer, nu! Știu că și în România e un campionat bun, dar am obiective mai mari”, a declarat Umit Akdag.