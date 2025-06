„De asta nu-l ia o echipă mare”. Andrei Rațiu, criticat după eșecul naționalei cu Austria. Problema identificată în jocul său - Antena Sport

Andrei Rațiu a fost criticat și de Gică Craioveanu, după ce România a fost învinsă de Austria, scor 1-2, în preliminariile World Cup 2026. Fundașul român a avut o evoluție modestă în duelul de la Viena.

Gică Craioveanu consideră că Andrei Rațiu are un joc un haotic, considerând că acesta este motivul pentru care fundașul român încă nu a ajuns la o echipă de top din Europa.

Andrei Rațiu, criticat după eșecul naționalei cu Austria

Totodată, Craioveanu a subliniat că Rațiu are multe momente în care contribuie pe faza de atac, însă ulterior are și multe „lacune”, dezamăgind pe faza defensivă.

„Eu am spus acum un an că Rațiu este un jucător foarte haotic. Uită-te la declarațiile mele când se vorbea de Barcelona. Am spus: `Domnilor, Barcelona caută un jucător, în afară de calități ofensive, foarte bun tactic, iar Rațiu este haotic`.

A fost expresia mea anul trecut. În continuare mi se pare că atacă bine, dar are lacune mari pe plan defensiv. De asta nu o să-l ia o echipă mare. Nu vă supărați pe mine, eu aș vrea să joace mâine la Real Madrid, dar nu are cum.