Radu Drăguşin a spus care e obiectivul României la EURO 2024! - Antena Sport

(n.r.: Ce v-a transmis selecţionerul Edi Iordănescu şi cum v-a motivat?) Noi încercăm să câştigăm fiecare meci. Meciul cu Irlanda de Nord credem că l-am fi putut câştiga. Din păcate, nu a fost aşa, am întâlnit o echipă foarte bine organizată. O echipă care a stat în bloc, foarte jos, în faţa porţii lor. Foarte agresivă când ne apropiam de ei, iar acest lucru ne-a creat probleme în a-i desface.

Per total, am controlat acel joc, am încercat să ne impunem jocul şi a fost şi el un test foarte bun.

(n.r: Ucraina sau Islanda pentru primul meci de la EURO 2024?) Nu am o favorită, o să le urmărim pe amândouă, iar cea care o să merite mai mult o să vină cu noi la EURO”, a declarat Radu Drăguşin în exclusivitate pentru AntenaSport înainte de meciul România – Columbia.

Susţinere masivă pentru naţională la meciul cu Columbia! România – Columbia e marţi, de la ora 21:30, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Fanii români au achiziţionat deja peste 12.000 de bilete pentru meciul România – Columbia, a anunţat FRF. În total, s-au vândut până acum peste 30.000 de bilete la super-amicalul naţionalei contra Columbiei.

„La ședința tehnică de astăzi, organizatorii au anunțat că pentru amicalul Columbia – România s-au vândut deja peste 30.000 de bilete, dintre care peste 12.000 au fost achiziționate de suporteri români. Casele de bilete de la Estadio Metropolitano vor fi deschise și marți, de la ora 10:00 și până la ora de start a partidei”, a transmis FRF, pe site-ul oficial.

Vom asista şi la o premieră la meciul România – Columbia. Jucătorii naţionalei vor evolua pentru prima oară în noul echipament de deplasare, care va fi roşu. Anunţul oficial a fost făcut de FRF, tot pe site-ul său.