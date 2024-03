Răzvan Marin ştie cum va fi convins Edi Iordănescu să semneze un nou contract cu naţionala: "Cu siguranţă va rămâne cu noi" - Antena Sport

Am dominat meciul de la un cap la coadă, dar Irlanda de Nord s-a apărat foarte bine. Nu am reuşit să îi desfacem. Mergem la Madrid şi sperăm să scoatem un rezultat pozitiv.

„Columbia, cu siguranţă, este o echipă care iese mult mai mult la joc. Sperăm să facem spectacol noi”

Columbia, cu siguranţă, este o echipă care iese mult mai mult la joc şi vrea să joace mai mult fotbal. Sperăm să facem spectacol noi.

După părerea mea, nu văd de ce ne-am îngrijora. Până la urmă, am spus-o, am controlat meciul de la un capăt la altul. Nu am reuşit să ne creăm ocazii mari, într-adevăr.

(n.r.: despre adversarul pe care şi-l doreşte la EURO din play-off) Nu am nicio preferinţă. Bineînţeles, Ucraina este o echipă mai puternică, dar vom vedea.

(n.r: despre atmosfera din tribune) A fost o atmosferă mai liniştită, ca să spunem aşa. Până la urmă, noi trebuie să ne obişnuim să jucăm indiferent de ceea ce fac suporterii în tribune. Nu ştiu de ce nu au cântat de la început sau ce au făcut, ştiu că sunt problemele care sunt. Pe noi ne interesează mai puţin. Până la urmă, le mulţumim celor care au fost alături de noi. 30.000 de oameni. Nu ştiu ce să spun, până la urmă au fost destui. A fost un amical, şi la o oră foarte târzie”, a declarat Răzvan Marin după România – Irlanda de Nord 1-1.

Amicalul României împotriva Columbiei, care se va disputa marţi, 26 martie, de la 21:30 (ora României) la Madrid, pe stadionul Civitas Metropolitano, va fi transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Horaţiu Moldovan ar putea avea şansa să fie titular chiar pe stadionul pe care evoluează echipa lui, Atletico Madrid.