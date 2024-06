Reacţia lui Gică Popescu după ce Edi Iordănescu evită să îşi prelungească contractul cu FRF - Antena Sport

Reacţia lui Gică Popescu după ce Edi Iordănescu evită să îşi prelungească contractul cu FRF Gică Popescu, în timpul unei emisiuni - Antena Sport Reacţia lui Gică Popescu după ce Edi Iordănescu evită să îşi prelungească contractul cu FRF a venit, iar fostul mare internaţional susţine că, cel mai probabil, selecţionerul doreşte să ia această hotărâre după evoluţia României de la EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Răzvan Burleanu a anunţat joi că există un acord verbal între Edi Iordănescu şi Federaţia Română de Fotbal pentru prelungirea înţelegerii. Dorinţa şefului FRF este de a semna contractul înainte de EURO 2024. Reacţia lui Gică Popescu după ce Edi Iordănescu evită să îşi prelungească contractul cu FRF „Este o chestiune personală şi probabil că Edi Iordănescu are argumentele lui, pro şi contra. Pare că cele pro nu sunt suficiente pentru a lua o hotărâre înainte de turneul final. Probabil că vrea să vadă cum se va termina acest turneu final şi după aceea să ia o hotărâre. Nu ştiu care e logica pe care o are Edi Iordănescu. Eu sunt adeptul continuităţii întotdeauna, în special când lucrurile merg bine. Dar repet, e o chestiune personală, pe care e greu să o comentăm. Eu cred că singura preocupare trebuie să fie EURO 2024″, a spus Gică Popescu, în exclusivitate pentru Antena Sport. Edi Iordănescu, anunţ despre viitorul său pe banca României Edi Iordănescu a făcut un anunţ despre viitorul său pe banca României. Reclamă

„În ceea ce mă priveşte, pentru mine personal nu este o prioritate contracul meu, ci turneul final. Asta e provocarea numărul 1, să fim cea mai bună versiune a noastră. Sigur că este important contractul meu, au fost mai multe discuţii, este foarte clar ce aşteaptă de la mine federaţia, este clar ce resurse are la dispoziţie pentru a ne ajuta. Am fost foarte mulţumit de tratamentul federaţiei, am simţit suport, încredere, preocupare de a ne pune la dispoziţie ce am avut nevoie. Şi noi am livrat şi am îndeplinit obiectivul.

Rămâne provocarea ca toate aceste elemente să fie puse într-un contract şi să se găsească cea mai bună soluţie. Prioritate rămâne pregătirea, îmi doresc să rămân la naţională, cu încredere, entuziasm, dar nu depinde doar de mine. Contează şi Euro, vreau şi reconfirmarea echipei.

Mi-a plăcut cum au răspuns zilele astea, dar ce se va întâmpla nu depinde doar de mine. Banii au fost ultima problemă, altele contează. Nu am avut oferte pentru că mintea mea şi gândurile mele nu au fost la asta. Echipa naţională a avut exclusivitate”, a spus Edi Iordănescu într-o conferinţă de presă, cu trei zile în urmă.