"Regreţi că a fost ales Mircea Lucescu şi nu tu?" Adrian Mutu, răspuns clar după ce a fost pe lista oficialilor FRF - Antena Sport

„Regreţi că a fost ales Mircea Lucescu şi nu tu” este întrebarea la care Adrian Mutu a oferit imediat un răspuns. „Briliantul” a oferit declaraţii despre alegerea oficialilor FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu este foarte aproape să fie numit selecţioner al României. „Il Luce” se află în negocieri avansate cu oficialii FRF, pentru preluarea naţionalei.

„Regreţi că a fost ales Mircea Lucescu şi nu tu?” Adrian Mutu, răspuns clar

Adrian Mutu a fost un alt nume vehicular pentru postul de selecţioner. „Briliantul” a fost întrebat direct dacă regretă faptul că până la urmă, Mircea Lucescu ar fi ajuns la o înţelegere cu oficialii FRF.

Mutu a transmis că nu are niciun regret, deoarece a mai trecut printr-o astfel de situţie, fiind aproape să preia naţionala şi în urmă cu doi ani. Acesta s-a declarat onorat pentru faptul că a fost luat din nou în calcul de oficialii FRF.

„(N.r. Regreți că e Mircea Lucescu selecționer și nu ești tu?) Nu am niciun regret că nu sunt eu, pentru că am mai trecut prin această fază. Am mai fost la limită și acum doi ani și jumătate. Am fost și atunci și sunt și acum onorat că numele meu se află printre cei pasibili de a fi numit selecționerul echipei naționalei.