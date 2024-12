"Vă pare rău că aţi plecat?" Replica dată imediat de Edi Iordănescu! Ce a spus despre despărţirea de echipa naţională - Antena Sport

Edi Iordănescu / Profimedia Images Edi Iordănescu a oferit declaraţii despre plecarea de la echipa naţională, plecare care s-a produs imediat după parcursul remarcabil al „tricolorilor” de la EURO 2024. Fostul selecţioner a dat cărţile pe faţă şi a subliniat că a fost o decizie asumată. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Edi Iordănescu a reuşit să califice naţionala la Campionatul European din Germania, acolo unde „tricolorii” au înregistrat rezultate uriaşe. Naţionala a reuşit să se califice în optimi, după ce a câştigat grupa din care au mai făcut parte Ucraina, Belgia şi Slovacia. Edi Iordănescu, declaraţii despre plecarea de la echipa naţională Edi Iordănescu a transmis că decizia de a pleca de pe banca echipei naţionale a fost luată cu adevărat imediat după EURO 2024, fiind analizată un timp mai îndelungat. Fostul selecţioner s-a declarat bucuros de reuşitele sale, şi a amintit de faptul că „tricolorii” au obţinut calificarea la turneul final din Germania, ca urmare a unui parcurs fără înfrângere în preliminarii. Totodată, Iordănescu Jr a subliniat că echipa naţională are un potenţial uriaş şi jucătorii titulari îşi mai pot creşte nivelul de joc, în următoarea perioadă. „(Vă pare rău acum că nu aţi mai continuat?) Fiţi sigur că sunt foarte asumat, de fel. Şi foarte analitic. A fost o decizie deloc uşoară. A fost o decizie gândită în timp şi poate, cu adevărat, decizia finală am luat-o în vară după Campionatul European. Mi-am asumat-o şi atunci când îmi asum rămân cu lucrurile bune şi cu fericirea că am dat un restart nu doar la echipa naţională ci la fotbalul românesc. Reclamă

Echipa naţională a făcut un European fantastic, s-a calificat de o manieră extraordinară, fără înfrângere, de pe primul loc, într-un an în care nicio echipă din România nu era într-o competiţie europeană.

Am spus când am plecat că mai este de muncă, mai sunt lucruri de pus la punct. Acum e un antrenor cu o experienţă deosebită şi sunt sigur că poate să continue să construiască. E clar că am lăsat o echipă unită, o echipă definită, performantă. O echipă cu un potenţial mare de creştere”, a declarat Edi Iordănescu, conform fanatik.ro.

Reacţia lui Edi Iordănescu, după tragerea la sorţi a preliminariilor World Cup 2026

Edi Iordănescu a avut o primă reacţie după ce România şi-a aflat adversarele din preliminariile World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„Am mare încredere în băieți, în grup și în ce reprezintă Echipa Națională! Știu ce caracter și fotbaliști am antrenat. România poate merge la Mondial de pe primul loc (al grupei) și asta trebuie să caute. Baftă, România!”, a spus Edi Iordănescu, citat de gsp.ro. După tragerea la sorţi, România are o cotă din 500 la câştigarea trofeului. Austria stă mai bine la acest capitol, având cotă 100. Principalele favorite ale bookmakerilor sunt Franţa şi Spania (cotă 7), care sunt urmate de Brazilia şi Anglia (8), Argentina (10), Germania (11), Portugalia (18) şi Italia (20).

