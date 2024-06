Andrei Raţiu, discurs sincer înainte de România - Ucraina: "Nu am avut emoţii cu Real Madrid, dar acum o să am!" - Antena Sport

Andrei Raţiu a avut un discurs sincer înainte de România – Ucraina. Fundaşul naţionalei României a recunoscut că are emoţii înaintea debutului României la EURO 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Raţiu a mai spus că nu crede că va putea dormi înaintea partidei cu Ucraiova, care va fi luni, de la ora 16:00, în format live text pe AS.ro.

Andrei Raţiu, discurs sincer înainte de România – Ucraina

”(n.r. Dacă are emoții înainte de startul EURO 2024) Sincer, acum nu am. Dar știu sigur că o să apară emoțiile cu cât mă apropii de orele dinainte de meci. N-am avut cu Real, dar o să am sigur acum!

(n.r. Dacă va dormi înainte de meciul cu Ucraina) Nu știu, sper să pot, dar nu prea cred! Ușor nu-mi va fi. (n.r. Cu cine va ține soția sa originară din Spania la un eventual meci dintre iberici și tricolori) Cu România, 100%! N-are cum altfel”, a spus Andrei Raţiu pentru prosport.ro.

Prințul” Cristea a răbufnit după ce a văzut că Andrei Rațiu are părul vopsit albastru

„Prințul” Cristea a răbufnit după ce a văzut că Andrei Rațiu și-a vopsit părul albastru! Adrian l-a criticat pe jucătorul de la Rayo pentru modul în care arată, înainte de debutul la EURO 2024.