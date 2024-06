Andrei Raţiu, înainte de România - Olanda: "Dacă ne calificăm, numele noastre ar rămâne în istorie!" - Antena Sport

Andrei Raţiu a avut un discurs încrezător înainte de România – Olanda. Fundaşul dreapta al României a spus că partida cu Olanda este cea mai importantă din viaţa sa.

Andrei Raţiu a mai spus că se simte ca acasă în Germania, acolo unde zeci de mii de români au fost în tribune la fiecare meci al naţionalei lui Edi Iordănescu. România – Olanda e marţi, de la 19:00, live text pe AS.ro.

Andrei Raţiu, înainte de România – Olanda

„Avem un grup foarte bun și cred că atmosfera e foarte bună, suntem foarte pregătiți. Dacă ajungem în sferturi, am repeta ceva istoric. Acesta e obiectivul. Trebuie să jucăm un meci perfect pentru a ne califica. Avem potențial mare și sper ca olandezii să nu se subestimeze. Am câștigat acest drept după ce am terminat pe locul 1.

Sunt mai mult decât pregătiți pentru ce vine. Olandezii sunt jucători care au un nivel înalt, se bat pentru trofee. Trebuie să facem un meci aproape perfect, să fim concentrați și să profităm de șansele noastre. Suntem pregătiți de orice.

Ce ar înseamnă calificarea în sferturi? Ar rămâne numele noastre în istorie. Ar fi ceva foarte important și pentru țară. Va fi cel mai important meci din viața mea. Vom vedea ce va fi. Cu acești fani în spate, parcă jucăm acasă la fiecare meci. Parcă suntem pe Arena Națională„, a spus Andrei Raţiu într-o conferinţă de presă.