Săpunaru, în scandal cu conducerea Rapidului! Mesaj direct către Angelescu: "Doar atunci contează adevărul?" - Antena Sport

Victor Angelescu despre Cristi Săpunaru: “Cred că încă sunt prieten cu el”

„Cred că a folosit un cuvânt… Nu aveam cu ce să mint că nu am spus că s-a propus ceva. Eu am spus că nu credeam că ar accepta o poziție onorifică în club. Am vorbit, i-am dat mesaj și vorbesc cu el. Repet, eu am fost și cred că încă sunt prieten cu Cristi (n.r. Săpunaru). M-am înțeles foarte bine cu el cât timp a fost în club. Am și spus-o: îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. E o chestie care a afectat foarte mult și clubul. Tot acel scandal a afectat inclusiv clubul Rapid, nu doar imaginea lui. Îmi pare rău. E o legendă a noastră.

De ce să nu vină în viitor? Normal că poate să vină. Eu așa mi-aș dori. Repet, am vorbit, i-am dat mesaj după. Îl înțeleg și pe el de ce e supărat, dar noi trebuie să ne focusăm pe trebuie să facem în acest sezon. A fost o oportunitate cu Mauro (n.r. Pederzoli) pe care domnul Șucu a putut să o aibă prin intermediul investițiilor în Italia și s-a luat această decizie. Cred că pentru Rapid este o decizie bună pentru că nu am avut director sportiv în România cu asemenea experiență, după care a fosta cel scandal care a afectat foarte mult clubul.

Anul trecut asta a fost problema noastră: absolut tot a fost în ziar. Vouă v-a convenit, nouă nu. Sper să nu se mai repete sezonul acesta. El a fost foarte afectat, înțeleg de ce. În momentul în care am vorbit era destul de supărat și m-am gândit că nu ar accepta. Pe viitor poate avem o discuție cu mine și cu domnul Șucu și vedem dacă își dorește să rămână pe altă funcție”, a declarat preşedintele executiv al giuleştenilor la evenimentul de lansare a noului echipament al Rapidului pentru următorul sezon.