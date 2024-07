Anglia - Elveţia LIVE TEXT, ora 19:00. Bellingham şi Kane luptă pentru semifinale la EURO 2024. Echipele probabile - Antena Sport

Anglia – Elveţia este live text pe AS.ro, de la ora 19:00. Jude Bellingham şi Harry Kane luptă pentru semifinale la EURO 2024.

Anglia – Elveţia se anunţă un duel extrem de încins. Cele două echipe s-au calificat în sferturile de finală după evoluţii diametral opuse. Anglia a supravieţuit miraculos în partida cu Slovacia. Bellingham a egalat la ultima fază a meciului şi a trimis partida în prelungiri.

Anglia – Elveţia LIVE TEXT, ora 19:00. Bellingham şi Kane luptă pentru semifinale la EURO 2024. Echipele probabile

Anglia a marcat golul calificării prin Harry Kane, care a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap din 6 metri. De cealaltă parte, Elveţia a avut o evoluţie încântătoare cu Italia, campioana europeană en-titre. Naţionala lui Murat Yakin s-a impus cu 2-0 şi visează la o calificare istorică în semifinale la EURO 2024.

Harry Kane, fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham

Harry Kane s-a declarat fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham, din meciul Anglia – Slovacia, scor 2-1. Englezii au „tremurat” în optimile de finală de la EURO 2024 şi au obţinut calificarea in extremis. Bellingham a trimis confruntarea în prelungiri cu un gol înscris din „foarfecă”, în minutul 90+5.

„A fost greu pentru noi. Am lucrat la atât de multe detalii în timpul săptămânii și iată că până la urmă am avut nevoie doar de un corner bun. În această competiție, trebuie să găsești mereu o cale de a câștiga. Asta am făcut noi astăzi.