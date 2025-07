Ianis Stoica, anunț despre viitorul său după Hermannstadt - Metaloglobus 2-2: "Nu sunt de neînlocuit!" - Antena Sport

Ianis Stoica a oferit prima reacție după Hermannstadt – Metaloglobus 2-2. Atacantul lui Marius Măldărășanu a vorbit și despre viitorul său la echipa din Sibiu.

Stoica a fost titluar în carul partidei din etapa a 2-a a Ligii 1 și a reușit să marcheze și un gol, în minutul 40. Sibienii au „căzut” însă în a doua parte, iar Metaloglobus a revenit în meci. Astfel, partida s-a încheiat cu scorul de 2-2.

Ce a spus Ianis Stoica despre viitorul său după Hermannstadt – Metaloglobus 2-2

În ultima perioadă au apărut mai multe informații referitoare la un eventual transfer al lui Ianis Stoica. Claudiu Rotaru, finanțatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit recent că echipa a primit oferte din Turcia, Portugalia și Olanda pentru atacant.

Chiar și așa, Ianis Stoica a dat de înțeles că nu a fost contactat de niciun club. Jucătorul a explicat că oamenii din conducerea echipei au ofertele „pe masă” și că decizia finală, cu privire la plecarea sa, le va aparține oficialilor.

“Momentan nu-mi explic, e clar că am pierdut două puncte. Trebuia să pasăm mai mult, toţi avem o vină pentru acest rezultat. Am mai trecut prin momente grele şi am scos-o la capăt. Din şase puncte ne-am ales cu două, dar campionatul este lung, trebuie să fim constanţi şi fotbalul ne va răsplăti.