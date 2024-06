Cel mai scump prim 11 al naţionalei, lăsat "acasă" de Edi Iordănescu! Vedetele care lipsesc de la EURO 2024 - Antena Sport

În lipsa lui Chipciu, Nicolae Stanciu şi Denis Alibec sunt singurii jucători ai lui Iordănescu care nu se află la primul turneu final, ei fiind în lotul României şi la EURO 2016. Dintre ei, titular în primul meci al tricolorilor din Germania, cu Ucraina, va fi doar mijlocaşul.

„Nicușor a fost și în 2016. Eu am o relație de prietenie foarte strânsă cu el. Am jucat la trei echipe de club și la echipa națională împreună, am fost colegi de cameră peste tot. Și familiile sunt apropiate, suntem foarte, foarte apropiați.

E un jucător fabulos pentru mine și de multe ori am spus că are un caracter și mai mare decât e ca jucător. E un băiat extraordinar. A mobilizat echipa, în jurul lui a creat o echipă bună, iar jucătorii sunt apropiați ca vârstă de el. E o echipă tânără, cu entuziasm, care poate face lucruri frumoase”, a spus Chipciu, pentru Pro TV.