Coincidență incredibilă, după 30 de ani! Edi Iordănescu și Ianis Hagi pot scrie istorie, ca tații lor și Generația de Aur - Antena Sport

A avut loc o coincidență incredibilă, după 30 de ani. Cu Edi Iordănescu pe bancă, naționala României s-a calificat în optimile de finală de la EURO 2024. Tricolorii sunt pe punctul de a scrie o nouă pagină de istorie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Edi Iordănescu a reușit încă din meciul de debut cu Ucraina să își depășească tatăl. A obținut o victorie pe care Anghel Iordănescu nu o izbutise la un turneu final de Campionat European din 7 încercări (3 remize și 4 înfrângeri). A „rupt" astfel blestemul familiei. Coincidență incredibilă, după 30 de ani. Naționala lui Edi Iordănescu, pe urmele Generației de Aur De la EURO 2000 nu mai reuşise România să câştige un meci la un turneu final de Campionat European. Acum, tricolorii au obținut 4 puncte în Grupa E și s-au calificat în optimile de finală. Totuși, s-a înregistrat o coincidență uluitoare. Chiar dacă au câștigat grupa, vor întâlni cel mai dificil adversar de pe locul 3. Nu au avut șansă și vor da peste reprezentativa Olandei. O situație similară s-a întâmplat în urmă cu trei decenii, la Campionatul Mondial din 1994. Cu Anghel Iordănescu pe bancă, naționala României câștiga Grupa A (n.r. din care au mai făcut parte Elveția, Statele Unite și Columbia) și dădea peste Argentina. Era cel mai greu adversar, clasat pe locul 3, pe care îl putea întâlni. Generația de Aur obținea o victorie colosală, datorită „dublei" lui Ilie Dumitrescu și golului lui Gică Hagi. Câștiga cu 3-2 și reușea o calificare fabuloasă. Acum, tricolorii pot repeta performanța de atunci cu Ianis Hagi pe teren. Edi Iordănescu și Ianis Hagi pot duce România, din nou, în sferturile unui turneu final.

„Ne-am îndeplinit primul obiectiv, am ieşit din grupe, am câştigat grupa, aveam şi obiectivul să scoatem lumea în stradă, să-i facem mândri şi cred că am reuşit. Al doilea obiectiv este să terminăm turneul cât mai târziu.

Nu avem frică de nimeni, suntem echilibraţi, avem entuziasm şi calitate. Antrenorii şi mentrorii noştri ne ştiu caracteristicele şi mentalitatea, suntem învingători, mereu încercăm să mergem la victorie. Am ridicat ştacheta, dar e greu să o menţinem. Vom da sută la sută pentru naţională, vom muri pentru acest tricou”„, a spus Ianis Hagi la Pro TV.

România – Olanda se va juca pe 2 iulie, de la 19:00, şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Olanda, adversara României din „optimile” EURO 2024! Vedetele care se vor lupta cu tricolorii Selecționata Olandei s-a calificat în „optimile” EURO 2024 după ce a terminat pe locul al 3-lea în Grupa D, cu 4 puncte. Din aceasta au mai făcut parte Austria, Franța și Polonia. Lotul convocat de Ronald Koeman, pentru Campionatul European, este evaluat la suma de 815 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. Cele mai importante vedete ale Olandei sunt Virgil Van Dijk, Cody Gakpo, Nathan Ake, Xavi Simons, Memphis Depay și Donyell Malen. Ultima întâlnire directă dintre România și Olanda a avut loc în anul 2017. La momentul respectiv, „Portocala Mecanică” se impunea, cu scorul de 3-0, într-un meci amical. Până în momentul de față, cele două selecționate s-au întâlnit de 10 ori, pentru prima dată la Jocurile Olimpice din 1924. Din aceste dueluri, tricolorii s-au impus o singură dată, în preliminariile pentru EURO 2008. Meciul s-a încheiat atunci cu scorul de 1-0, în favoarea României. În restul partidelor s-a înregistrat un singur rezultat de egalitate. Astfel că, Olanda s-a impus de 8 ori, în cele 10 întâlniri directe.