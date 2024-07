"Destul de înfricoşător!" Englezii se tem de Lamine Yamal, înainte de Spania - Anglia, finala EURO 2024 - Antena Sport

Englezii se tem de Lamine Yamal, înainte de Spania – Anglia, duelul din finala EURO 2024. Declan Rice, unul dintre titularii naţionalei lui Gareth Southgate, a oferit declaraţii despre puştiul minune al ibericilor.

Lamine Yamal a bătut record după record la EURO 2024, fiind cel mai tânăr jucător care evoluează şi care marchează la un turneu final european.

Englezii se tem de Lamine Yamal, înainte de Spania – Anglia, finala EURO 2024

Declan Rice a prefaţat duelul cu Spania şi a oferit declaraţii despre Lamine Yamal. Mijlocaşul lui Arsenal a subliniat faptul că puştiul-minune al naţionalei iberice avea doar 12 ani atunci când a fost pandemia de COVID-19.

De asemenea, Rice a mai transmis că evoluţiile şi recordurile pe care Lamine Yamal le-a doborât, până la vârsta de 17 ani, trebuie aplaudate la scenă deschisă, mărturisind că jucătorul arată mult curaj, în ciuda vârstei sale.

„Imediat după meciul cu Olanda am văzut o informație că Lamine Yamal avea 12 ani când a apărut COVID. E destul de înfricoșător! El arată cât de bun este. Are 16 ani și nu am înțeles de ce jucătorii francezi ar discredita un jucător într-un asemenea mod.