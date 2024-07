Diogo Costa a scris istorie, după ce a apărat trei penalty-uri în Portugalia - Slovenia! "Eroul" lusitanilor nu se teme de Franţa - Antena Sport

Toţi facem greşeli, aşa cum am făcut şi eu, şi Cristiano Ronaldo, dar ce e cel mai important e ce facem după. Cristiano e un jucător care munceşte mult, îi înţeleg frustrarea, îşi dedică mult timp, este un exemplu pentru noi iar pentru mine este o onoare că pot juca alături de el”, a declarat Diogo Costa, conform abola.pt.

Anunţul radical făcut de Cristiano Ronaldo după ce a plâns în hohote la EURO 2024, în timpul meciului Portugalia – Slovenia a venit la finalul partidei care i-a adus pe lusitani în sferturile de finală ale competiţiei. El susţine că acesta este ultimul EURO al carierei.

Diego Costa a fost eroul portughezilor, el apărând trei lovituri de departajare. Situaţia putea însă să fie alta. În prima repriză a prelungirilor, Cristiano a ratat un penalty şi s-a prăbuşit emoţional. A plâns până când a început a doua repriză, fiind cu greu calmat de coechipieri.

„Acesta este ultimul meu EURO, evident. Dar nu am fost emoţionat din cauza asta. Am fost emoţionat datorită entuziasmului. Mi-a părut rău pentru fani. Totdeauna am dat totul pentru acest tricou. Voi face asta mereu. Trebuie să îţi asumi responsabilitatea”, a spus starul de 39 de ani.

Dacă Oblak i-a parat penalty-ul în timpul meciului, la loviturile de departajare, Ronaldo a executat în plasa laterală, fără şanse pentru portarul lui Atletico. Acesta a fost învins şi de Bruno Fernandes şi Bernardo Silva. Diego Costa a devenit primul portar care apără 3 penalty-uri la un EURO şi lusitanii vor da peste Franţa în sferturile de finală.