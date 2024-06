Discursul lui Mircea Lucescu, după victoria uriaşă cu Ucraina: "Edi încă nu e mare antrenor! Victoria e senzaţională!" - Antena Sport

Discursul lui Mircea Lucescu, după victoria uriaşă cu Ucraina. România a câştigat la scor de neprezentare prima partidă de la EURO 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a spus că România a meritat victoria pentru că a fost mai bună la toate capitolele decât Ucraina. Lucescu a spus că, deşi România a obţinut o victorie uriaşă, Edi Iordănescu nu se poate considera că a „devenit mare antrenor”.

Discursul lui Mircea Lucescu, după victoria uriaşă cu Ucraina

„E posibil, victoria este importantă doar dacă a adus o altă victorie. Trebuie să fie un motiv extraordinar de a da totul. Cum au evoluat în această partidă au demonstrat că pot juca în faţa oricărei echipei. Am câştigat din start cu 1-0 la suporteri. Au cântat inmul, au încurajat echipa. Au câştigat duelurile, au fost mai motivaţi. Am fost peste ei la toate capitolele şi am meritat această victorie. O greşeală foarte mare, la primul gol.

Apărarea au fost senzaţională în faţa a doi jucători puternici. E o victorie senzaţională şi foarte bună pentru fotbalul românesc. Au potenţial. A arătat că e antrenor, dar mare antrenor mai are de arătat. A fost un spirit de joc formidabil”, a spus Mircea Lucescu la PRO TV.

România a avut un start fabulos la turneul final din Germania. A dat de pământ cu Ucraina şi are şanse uriaşe de a obţine calificarea în fazele eliminatorii. Mai are de jucat cu Belgia şi Slovacia.