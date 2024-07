Verdictul lui Ilie Dumitrescu, după România - Olanda 0-3: "Problema a fost asta!" - Antena Sport

Verdictul lui Ilie Dumitrescu, după România - Olanda 0-3: Verdictul lui Ilie Dumitrescu, după România – Olanda 0-3. Fostul internaţional român a spus unde a fost cheia partidei cu Olanda. România a ratat calificarea în sferturile de finală de la EURO 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ilie Dumitrescu a spus că Xavi Simons a fost jucătorul decisiv al olandezilor în partida cu România. Gakpo şi dubla lui Malen au stabilit scorul final. Verdictul lui Ilie Dumitrescu, după România – Olanda 0-3 ”Am întâlnit un adversar mai bun decât noi în seara asta, un adversar care are jucători de cel mai înalt nivel. A fost cel mai bun început de meci de la acest turneu final, însă nu am reușit să înscriem în debutul meciului. Problema a fost că Olanda ne-a surprins prin Xavi Simons, care a stat în spatele liniei noastre de trei, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și Marius Marin. Jocul lor între linii a făcut diferența. Au jucat mai bine în axul central, iar asta s-a văzut. Olanda a arătat mai bine decât Belgia, și individual mi s-a părut peste”, a spus Ilie Dumitrescu la digisport.ro. Nicolae Stanciu se gândeşte deja la Cupa Mondială, după eliminarea României de la EURO 2024 Nicolae Stanciu se gândeşte deja la Cupa Mondială, după eliminarea României de la EURO 2024. Olanda s-a impus cu 3-0 în optimile de finală de la Munchen, iar parcursul tricolorilor din Germania s-a încheiat. Nicolae Stanciu, căpitanul României, a vorbit la finalul partidei de la Munchen şi s-a declarat mândru de grupul care a reuşit să iasă din grupele unui turneu final pentru prima oară în ultimii 24 de ani. Reclamă

„Sigur că e greu. Toată lumea îşi dorea să continuăm, să ajungem în sferturi. Multe nu ar fi de zis. Am început bine. După a picat acel gol şi au controlat jocul. Ultimele două goluri au venit aşa… nu era normal să lăsăm spaţii. Am încercat să egalăm, să revenim, nu mai conta că era 2 sau 3-0. Ştiam că e o echipă bună, chiar dacă nu au început bine acest EURO.

Eu sunt mândru de colegii mei, de toţi oamenii din jurul echipei naţionale. Ce am vorbit prima dată, în dimineaţa meciului din Andorra, am şi făcut. Adică ieşim după fiecare meci fără regrete ca la final să ne privim în ochi şi să ne strângem mâinile. Adversarul a fost mai bun şi a meritat să câştige şi noi ne-am privit în ochi pentru că toată lumea a făcut ce a depins de el, pentru ca echipa să aibă rezultate. Cred că am făcut o treabă bună pentru că au trecut 24 de ani de când am ieşit dintr-o grupă.

Vreau să le mulţumesc tuturor românilor pentru ce au putut să facă din momentul în care am aterizat în Germania, de la primul antrenament, cu 5000 de oameni, şi tot ce s-a întâmpla la fiecare meci. Sper să fie mândri de noi pentru că pentru ei jucăm, pe ei vrem să îi facem fericiţi şi sper că le-am făcut o vară frumoasă.

E devreme, doar ce s-a încheiat meciul, dar suntem conştienţi că ce va urma va fi mai dificil. Nu mă refer doar la Liga Naţiunilor, dar şi la preliminariile pentru Cupa Mondială. Cred că acest grup are tot ce îi trebuie ca să se califice la Mondiale”, a declarat şi Nicolae Stanciu, potrivit sport.ro.