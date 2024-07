Nicolae Stanciu se gândeşte deja la Cupa Mondială, după eliminarea României de la EURO 2024: "Acest grup are tot ce îi trebuie" - Antena Sport

Nicolae Stanciu se gândeşte deja la Cupa Mondială, după eliminarea României de la EURO 2024. Olanda s-a impus cu 3-0 în optimile de finală de la Munchen, iar parcursul tricolorilor din Germania s-a încheiat.

Nicolae Stanciu, căpitanul României, a vorbit la finalul partidei de la Munchen şi s-a declarat mândru de grupul care a reuşit să iasă din grupele unui turneu final pentru prima oară în ultimii 24 de ani.

Stanciu le-a mulţumit şi fanilor pentru susţinerea uriaşă din timpul Campionatului European şi a transmis un mesaj care cu siguranţă îi va bucura pe fanii echipei naţionale. Căpitanul naţionalei este convins că actuala generaţie are tot ce îi trebuie pentru a ajunge la Cupa Mondială, chiar dacă vor avea în faţă o provocare dificilă:

„Sigur că e greu. Toată lumea îşi dorea să continuăm, să ajungem în sferturi. Multe nu ar fi de zis. Am început bine. După a picat acel gol şi au controlat jocul. Ultimele două goluri au venit aşa… nu era normal să lăsăm spaţii. Am încercat să egalăm, să revenim, nu mai conta că era 2 sau 3-0. Ştiam că e o echipă bună, chiar dacă nu au început bine acest EURO.

Eu sunt mândru de colegii mei, de toţi oamenii din jurul echipei naţionale. Ce am vorbit prima dată, în dimineaţa meciului din Andorra, am şi făcut. Adică ieşim după fiecare meci fără regrete ca la final să ne privim în ochi şi să ne strângem mâinile. Adversarul a fost mai bun şi a meritat să câştige şi noi ne-am privit în ochi pentru că toată lumea a făcut ce a depins de el, pentru ca echipa să aibă rezultate. Cred că am făcut o treabă bună pentru că au trecut 24 de ani de când am ieşit dintr-o grupă.