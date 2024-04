"A fost un meci îngrozitor!" Jurgen Klopp, "distrus" după umilinţa de pe Anfield cu Atalanta - Antena Sport

Jurgen Klopp a fost „distrus” după umilinţa de pe Anfield cu Atalanta

Discursul antrenorului neamţ Jurgen Klopp a fost „distrus” după umilinţa de pe Anfield cu Atalanta. Antrenorul cormoranilor a recunoscut că echipa sa a făcut un meci extrem de prost.

Liverpool a fost umilită în prima manşă a sfertului de finală din Europa League cu Atalanta. Italienii s-au impuc cu un şocant 3-0. Scamacca, cu o dublă, şi Pasalic au marcat golurile unei victorii istorice cu Atalanta.

„Chiar a fost un meci îngrozitor. Am pierdut un pic scenariul de joc. Nu am nimic pozitiv de spus, eram peste tot și niciunde în același timp. Atalanta a meritat 100% victoria. Nu mi-a plăcut deloc disciplina noastră tactică. Nu am făcut pressing. Știu că băieții pot juca un fotbal mai bun, însă nu în seara asta”, a spus Jurgen Klopp la finalul partidei.