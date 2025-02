„A luat-o razna”. Grecii, uimiți de declarațiile lui Gigi Becali, înaintea returului „de foc” dintre FCSB și PAOK - Antena Sport

Grecii au rămas uimiți când au văzut ce declarații a făcut Gigi Becali, înaintea returului „de foc” dintre FCSB și PAOK, din play-off-ul pentru optimi din Europa League. Jurnaliștii eleni au analizat afirmațiile patronului campioanei României și l-au taxat dur pe acesta.

FCSB va primi vizita trupei lui Răzvan Lucescu, PAOK, joi, de la ora 19:45. Arena Națională va fi umplută până la refuz, toate biletele fiind vândute deja.

Grecii, uimiți de declarațiile lui Gigi Becali, înaintea returului „de foc” dintre FCSB și PAOK

Gigi Becali și-a lăudat mai mulți jucători, înaintea confruntării decisive cu PAOK. Acesta a subliniat că le-a mărit salariile mai multor fotbaliști, în urma performanțelor din acest sezon.

„Tănase are 30.000 de euro salariu. Plus bonusuri. Am mărit contractele lui Șut, Olaru și Crețu. Le-am mărit salariile pentru că am vrut eu. Am zis să se facă dreptate! Și lui Bîrligea i-am mărit, acum are 25.000 de euro”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro, chiar după Gloria Buzău – FCSB 0-2.

Grecii au reacționat imediat și au notat că Gigi Becali a „luat-o razna”, ținând cont de salariile oferite jucătorilor lui. Jurnaliștii eleni a notat că patronul campioanei își „plachează cu aur” fotbaliștii, înaintea returului cu PAOK.