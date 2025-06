Oscar Piastri, în culmea fericirii! Dezvăluiri după victoria de la Barcelona: "E foarte distractiv" - Antena Sport

Oscar Piastri a dat lovitura la Barcelona. Australianul de la McLaren Mercedes a câştigat a cincea cursă a sezonului şi îşi consolidează fotoliul de lider în clasamentul piloţilor din Formula 1. Puştiul minune al celor de la McLaren a condus cursa pe aproape toată durata ei. a pierdut primul loc doar atunci când a schimbat pneurile.

Oscar Piastri era extrem de fericit la finalul cursei. I-a lăudat la scenă deschisă pe cei de la McLaren Mercedes pentru maşina pe care a primit-o.

Oscar Piastri, dezvăluiri după victoria de la Barcelona

Oscar Piastri a reuşit un weekend perfect. A obţinut pole position, cel mai rapid tur, dar şi victoria pe circuitul catalan de la Barcelona. În direct la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, australianul a dominat categoric întrecerea. După această victorie, Piastri are 10 puncte avans în clasamentul piloţilor faţă de Lando Norris. Piastri are 186 de puncte, în timp ce britanicul are 176.

“A fost o surpriză să-l vedem pe Max pe 3 opriri. Un weekend foarte bun pentru noi. Ritmul e incredibil, poate să facă ceea ce îi cerem. Un weekend superb pentru mine. Foarte dificil să mă plâng de ceva. Acest weekend a fost aşa cum mi-l doresc. E tot eea ce pot cere. E foarte distractiv să câştig curse în Formula 1. Le mulţumesc celor din public pentru că au venit. Avem foarte mulţi fani McLaren Mercedes în tribune. Restartul meu a fost important. A trebuit să mă reobişnuiesc cu nivelul maşinii cu puţin combustibil la bord”, a spus Oscar Piastri, imediat după finalul cursei.

Oscar Piastri a câştigat cursa din Barcelona, urmat de colegul său, Lando Norris. Pe ultima treaptă a podiumului a terminat pilotul celor de la Ferrari, Charles Leclerc. Următoarea cursă este cea din Canada, în weekend-ul 13-15 iunie.