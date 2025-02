Cota uriaşă pe care o are Daniel Bîrligea pentru a deveni golgheterul Europa League din acest sezon - Antena Sport

Cota uriaşă pe care o are Daniel Bîrligea pentru a deveni golgheterul Europa League din acest sezon

Daniel Bîrligea se bucură după marcarea unui gol - Profimedia Images Daniel Bîrligea şi FCSB vor lupta cu PAOK pentru un loc în optimile Europa League. Atacantul este principalul marcator al campioanei în acest sezon european. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În faza grupei Europa League, atacantul venit de la CFR Cluj a înscris trei goluri, astfel că specialiştii i-au acordat o cotă uriaşă pentru a termina cu cele mai multe reuşite dintre toţi jucătorii din acest sezon. Daniel Bîrligea, cotă 100 să devină golgheterul Europa League Bookmakerii i-au acordat o cotă de 100 pentru a termina pe primul loc în clasamentului golgheterilor din această ediţie. Favoritul specialiştilor este Ayoub El Kaabi (7 goluri marcate), care are o cotă de 3.50. Următorii pe această listă sunt Victor Osimhen (5 goluri), cu o cotă de 4.50, Rasmus Hojlund (5 goluri), cu o cotă de 5.50, Samu Omorodion (5 goluri), cotă 12.00. Mesajul lui Daniel Bîrligea înainte de meciul cu PAOK Daniel Bîrligea a înscris primele sale goluri în 2025. Golgheterul FCSB-ului a reuşit o „dublă" în poarta lui Sepsi, în numai 15 minute. Vârful de 24 de ani i-a pus gând rău lui PAOK, înaintea disputei tur din play-off-ul pentru optimile Europa League.

Daniel Bîrligea visează la un hat-trick în poarta echipei lui Răzvan Lucescu. Are încredere că FCSB poate să o elimine pe campioana Greciei.

„Se putea mai bine. Am început meciul bine şi am încercat să dăm mai multe goluri… pentru golaveraj. Suntem fericiţi, e o victorie care ne ajută la moral. Sunt foarte importante golurile pentru că începusem şi eu să văd că eram într-o fază, nu se mai lipea golul de mine. Nu voia să intre şi sunt fericit că a intrat. Sper să intre mai mult, să mă ajute echipa mai mult.

Voiam să ajut echipa, nu neapărat golul. Nu veneau goluri de la toţi. Sper să muncim mai mult şi să vină mai multe goluri. Cu siguranţă ne trebuie… am ratat şi meciul trecut să ajungem pe primul loc. Am ajuns acum, dar mai e meciul lui CFR Cluj. Sunt meciuri pe care voiam să le câştigăm, dar am pierdut nişte meciuri.

