Daniel Bîrligea a "spart gheaţa" în 2025 şi a lansat o ameninţare înainte de PAOK - FCSB: "Asta vreau la Salonic!" - Antena Sport

Daniel Bîrligea, la finalul unui meci / Hepta Daniel Bîrligea a înscris primele sale goluri în 2025. Golgheterul FCSB-ului a reuşit o „dublă" în poarta lui Sepsi, în numai 15 minute. A ajutat-o pe campioana României să urce pe primul loc în Liga 1. Chiar dacă FCSB a câştigat cu 3-0 meciul cu Sepsi, Bîrligea a anunţat că îşi dorea o diferenţă mai mare de scor. Şi-a dorit hat-trick-ul! Vârful de 24 de ani i-a pus gând rău lui PAOK, înaintea disputei tur din play-off-ul pentru optimile Europa League. Daniel Bîrligea a lansat o ameninţare înainte de PAOK – FCSB Daniel Bîrligea visează la un hat-trick în poarta echipei lui Răzvan Lucescu. Are încredere că FCSB poate să o elimine pe campioana Greciei. Bîrligea a vorbit şi despre imaginile spectaculoase surprinse de camerele TV după golurile marcate pe Arena Naţională. I-a dedicat reuşitele iubitei lui, care a stat în tribună. „Se putea mai bine. Am început meciul bine şi am încercat să dăm mai multe goluri… pentru golaveraj. Suntem fericiţi, e o victorie care ne ajută la moral.

Sunt foarte importante golurile pentru că începusem şi eu să văd că eram într-o fază, nu se mai lipea golul de mine. Nu voia să intre şi sunt fericit că a intrat. Sper să intre mai mult, să mă ajute echipa mai mult.

Voiam să ajut echipa, nu neapărat golul. Nu veneau goluri de la toţi. Sper să muncim mai mult şi să vină mai multe goluri.

Cu siguranţă ne trebuie… am ratat şi meciul trecut să ajungem pe primul loc. Am ajuns acum, dar mai e meciul lui CFR Cluj. Sunt meciuri pe care voiam să le câştigăm, dar am pierdut nişte meciuri.

