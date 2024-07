Cum a explicat antrenorul lui Paksi umilinţa cu Corvinul Hunedoara: "Problema e că şi eu am făcut la fel" - Antena Sport

Cum a explicat antrenorul lui Paksi umilinţa cu Corvinul Hunedoara: "Problema e că şi eu am făcut la fel"

Cum a explicat antrenorul lui Paksi umilinţa cu Corvinul Hunedoara. Câştigătoarea Cupei României s-a impus fără drept de apel pe terenul vicecampioanei Ungariei, scor 4-0, în prima manşă din turul 1 preliminar din Europa League.

Gyorgy Bognar, antrenorul celor de la Paksi, s-a declarat extrem de dezamăgit de prestaţia echipei şi a încercat să găsească explicaţii pentru înfrângerea suferită.

Bognar consideră că echipa sa a avut mari probleme la mijlocul terenului şi le-a reproşat jucătorilor săi că s-au gândit prea mult la ei. Cu toate acestea, antrenorul lu Paksi şi-a reproşat şi el acest lucru:

„Putem să găsim multe motive. De exemplu, mijlocul terenului nu a funcţionat deloc. Nu am jucat, nu am avut posesie. Adversarul a fost mai competitiv, echipa lor a fost mai organizată. Cred că jucătorii noştri s-au gândit mai mult la ei decât ar fi trebuit să o facă. Problema e că şi eu am făcut la fel.

Poate că meciul putea să fie mai echilibrat. Dacă pierdeam la două goluri, poate era mai realist, dar am făcut şi greşeli de poziţionare. Felicitări adversarilor, au fost mai buni. Ne aşteptam la mai multe de la noi”, a declarat Gyorgy Bognar, citat de nemzetisport.hu.